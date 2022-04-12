Бліцкриг не відбувся, фінансова система РФ міцно стоїть на ногах, — Путін про санкції

Президент країни-агресора також пригрозив країнам Європи голодом і потоками мігрантів у разі, якщо "партнери посилюватимуть ситуацію".

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Санкційний "бліцкриг", який було здійснено проти Росії через вторгнення в Україну, не вдався, а фінансова система та промисловість РФ продовжують функціонувати. Таку заяву під час пресконференції, що проходила 12 квітня в Амурській області, здійснив російський президент Володимир Путін.

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За його словами, "недоброзичливцям" в особі США та Євросоюзу не вдалося провести санкційний "бліцкриг" проти РФ.

У процесі пресконференції Путін запевнив, що фінансова система та промисловість, незважаючи на низку обмежень, "міцно стоять на ногах".

"Думаю, що цей тренд на збереження макроекономічних показників, спокійна, ритмічна, професійна робота економічного блоку дасть про себе знати найближчим часом. Звичайно, є проблеми, інакше ставка Центрального банку не зросла б до 20%, але, як ви знаєте, ЦБ ухвалив рішення про зниження ключової ставки, і, загалом, це відповідає тим макроекономічним параметрам, які склалися", — продовжив Путін і додав, що російська влада усвідомлює всі економічні ризики.

Крім цього, президент РФ висловив сподівання, що в країн Заходу "переможе здоровий глузд" у питанні антиросійських санкцій, оскільки збитків зазнає не тільки Москва, а й держави, які вводять обмеження.

Під час пресконференції Володимир Путін також погрожував Європі новими хвилями міграцій і голодом.

"Якщо ще наші партнери посилюватимуть ситуацію у фінансовій сфері, у страховій, у сфері перевезень, зокрема морським транспортом, ситуація посилюватиметься зокрема для них. Адже недостатній обсяг продовольства, або дуже високі ціни на світових ринках призведуть до голоду в цілих регіонах світу. А це неминуче, наступний крок — це нові хвилі еміграції, зокрема до європейських країн", — резюмував російський президент, коментуючи санкції щодо РФ.

[ + – ] Путін пригрозив Європі голодом і мігрантами через санкції проти РФ

Варто зазначити, що під час візиту в Амурську область Володимир Путін виправдав вторгнення ЗС РФ в Україну та заявив, що Україна нібито влаштувала "геноцид" мирного населення на Донбасі. Також російський президент сумнівався, що міжнародні санкції призведуть до повної ізоляції Росії.

Під час пресконференції в Амурській області Володимир Путін звинуватив Україну в затягуванні переговорного процесу та пригрозив, що бойові дії продовжуватимуться доти, доки Київ і Москва не підпишуть підсумковий договір.