Терехов і Бондаренко — лідери: скільки заробили українські мери в перший рік війни, — дослідження
Луцький градоначальник Ігор Поліщук, який долучився до очільників Харкова та Черкас, у 2022-му році посів третю сходинку в списку найвисокооплачуваніших керівників обласних центрів. Його річний оклад — 1 млн 138,8 тис. гривень.
Журналісти на основі відомостей із податкових декларацій підрахували зарплати мерів українських обласних центрів за перший рік повномасштабного російського вторгнення. Оклад мера затверджують місцеві депутати, водночас враховуються й постанови Кабміну, в яких описані умови оплати праці керівників місцевих самоврядувань. Про це повідомляє "Слово і Діло".
У 2022 році найвищу зарплату отримав мер Харкова Ігор Терехов — 1 млн 714,9 тис. гривень. У 2021 році його річний оклад відповідав 1 млн 602,7 тисячі.
Мер Черкас Анатолій Бондаренко заробив 1 млн 387,8 тисячі, тоді як 2021-го було 998,2 тисячі.
Ігорю Поліщуку з Луцька у 2022-му виплатили 1 млн 054,5 тис. гривень. Роком раніше він отримав 1 млн 138,8 тис. гривень.
У мера Дніпра Бориса Філатова сума річної зарплати — 966,1 тис. гривень, а 2021 року йому виплатили майже 889 000.
Столичний градоначальник Віталій Кличко отримав у перший рік повномасштабної війни 906,3 тис. гривень. У 2021 році він задекларував 640,7 тис. гривень як свою зарплату.
- Мер Тернополя Сергій Надал задекларував 862,6 тисячі гривень зарплати, а у 2021 році — 1 млн 354,8 тисячі гривень.
- Практично не змінився розмір зарплати секретаря міської ради Кропивницького Олега Колюки: 2022 рік — 825,3 тисячі гривень, 2021 рік — 866,4 тисячі.
- Мер Львова Андрій Садовий — 813,3 тис. гривень у 2022 році (у 2021-му — 788,9 тисячі).
- Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич — 810,9 тис. гривень у 2022 році (у 2021-му — 700,8 тис. гривень).
- Мер Ужгорода Богдан Андріїв — 795,1 тис. гривень у 2022 році (847,4 тис. — у 2021-му).
- Мер Чернігова Владислав Атрошенко — 789,5 тис. гривень у 2022 році (у 2021-му — 762,9 тис.).
- Мер Полтави Олександр Лисенко — 714,8 тис. гривень у 2022-му (і 697,5 тис. — у 2021-му).
- Мер Хмельницького Олександр Симчишин — 627,6 тис. гривень у 2022-му (і 910,5 тис. у 2021-му).
- Мер Чернівців Роман Клічук — 612,4 тис. гривень у 2022-му (634,9 тис. у 2021-му).
- Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків — 611,7 тис. гривень (572 тисячі 2021-го).
- Мер Вінниці Сергій Моргунов — 583,9 тис. гривень (2021 — 608,3 тис.).
- Секретар міськради Запоріжжя Анатолій Куртєв — 568,8 тис. гривень (415,7 тис. — у 2021-му).
- Мер Житомира Сергій Сухомлин — 522,5 тис. гривень (2021 рік — 362,6 тис.).
- Мер Рівного Олександр Третяк — 489,3 тис. гривень (893,7 тис. у 2021 році).
- Мер Полтави Олександр Мамай — 351,9 тис. гривень (656,4 тис. у 2021 році).
Найменша зарплата у 2022 році виявилася у мера Одеси Геннадія Труханова — 285,6 тис. гривень (у 2021-му він задекларував 277,9 тис.).
Нагадаємо, що 12 лютого стало відомо, що в "Укрнафті" хочуть призначити своїх представників у правлінні "Укрнафтобуріння". Зарплати представників компанії обчислюються шестизначними числами.
Також повідомлялося, що через низьку зарплату й страх за робоче місце кожен п'ятий поляк відчуває неприязнь до українців.