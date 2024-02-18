Терехов і Бондаренко — лідери: скільки заробили українські мери в перший рік війни, — дослідження

Луцький градоначальник Ігор Поліщук, який долучився до очільників Харкова та Черкас, у 2022-му році посів третю сходинку в списку найвисокооплачуваніших керівників обласних центрів. Його річний оклад — 1 млн 138,8 тис. гривень.

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Журналісти на основі відомостей із податкових декларацій підрахували зарплати мерів українських обласних центрів за перший рік повномасштабного російського вторгнення. Оклад мера затверджують місцеві депутати, водночас враховуються й постанови Кабміну, в яких описані умови оплати праці керівників місцевих самоврядувань. Про це повідомляє "Слово і Діло".

У 2022 році найвищу зарплату отримав мер Харкова Ігор Терехов — 1 млн 714,9 тис. гривень. У 2021 році його річний оклад відповідав 1 млн 602,7 тисячі.

Мер Черкас Анатолій Бондаренко заробив 1 млн 387,8 тисячі, тоді як 2021-го було 998,2 тисячі.

Ігорю Поліщуку з Луцька у 2022-му виплатили 1 млн 054,5 тис. гривень. Роком раніше він отримав 1 млн 138,8 тис. гривень.

У мера Дніпра Бориса Філатова сума річної зарплати — 966,1 тис. гривень, а 2021 року йому виплатили майже 889 000.

Столичний градоначальник Віталій Кличко отримав у перший рік повномасштабної війни 906,3 тис. гривень. У 2021 році він задекларував 640,7 тис. гривень як свою зарплату.

Зарплати мерів українських міст

Мер Тернополя Сергій Надал задекларував 862,6 тисячі гривень зарплати, а у 2021 році — 1 млн 354,8 тисячі гривень.

Практично не змінився розмір зарплати секретаря міської ради Кропивницького Олега Колюки: 2022 рік — 825,3 тисячі гривень, 2021 рік — 866,4 тисячі.

Мер Львова Андрій Садовий — 813,3 тис. гривень у 2022 році (у 2021-му — 788,9 тисячі).

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич — 810,9 тис. гривень у 2022 році (у 2021-му — 700,8 тис. гривень).

Мер Ужгорода Богдан Андріїв — 795,1 тис. гривень у 2022 році (847,4 тис. — у 2021-му).

Мер Чернігова Владислав Атрошенко — 789,5 тис. гривень у 2022 році (у 2021-му — 762,9 тис.).

Мер Полтави Олександр Лисенко — 714,8 тис. гривень у 2022-му (і 697,5 тис. — у 2021-му).

Мер Хмельницького Олександр Симчишин — 627,6 тис. гривень у 2022-му (і 910,5 тис. у 2021-му).

Мер Чернівців Роман Клічук — 612,4 тис. гривень у 2022-му (634,9 тис. у 2021-му).

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків — 611,7 тис. гривень (572 тисячі 2021-го).

Мер Вінниці Сергій Моргунов — 583,9 тис. гривень (2021 — 608,3 тис.).

Секретар міськради Запоріжжя Анатолій Куртєв — 568,8 тис. гривень (415,7 тис. — у 2021-му).

Мер Житомира Сергій Сухомлин — 522,5 тис. гривень (2021 рік — 362,6 тис.).

Мер Рівного Олександр Третяк — 489,3 тис. гривень (893,7 тис. у 2021 році).

Мер Полтави Олександр Мамай — 351,9 тис. гривень (656,4 тис. у 2021 році).

Найменша зарплата у 2022 році виявилася у мера Одеси Геннадія Труханова — 285,6 тис. гривень (у 2021-му він задекларував 277,9 тис.).

Нагадаємо, що 12 лютого стало відомо, що в "Укрнафті" хочуть призначити своїх представників у правлінні "Укрнафтобуріння". Зарплати представників компанії обчислюються шестизначними числами.

Також повідомлялося, що через низьку зарплату й страх за робоче місце кожен п'ятий поляк відчуває неприязнь до українців.