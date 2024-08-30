Зеленський провів важливу Ставку: названо 3 ключові питання, які обговорювалися (відео)

За словами глави держави, під час Ставки обговорювали ситуацію на Покровському напрямку, стан енергетики, а також будівництво укриттів у школах.

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Президент України Володимир Зеленський 30 серпня провів Ставку головнокомандувача. Про це він повідомив у себе в Telegram.

За його словами, під час Ставки обговорювали 3 ключові питання.

Ситуація на фронті

Прозвучала доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на фронті. Насамперед обговорювалося, що відбувається на Покровському напрямку в Донецькій області. Крім того, він доповів про деталі операції в Курській області, зокрема, чергове поповнення обмінного фонду.

"Це дуже важливо для посилення наших позицій у процесах обміну", — зазначив Зеленський.

Будівництво укриттів

Наступна тема, яку зазначив Зеленський, — це підготовка шкіл до навчального року. Прозвучали доповіді прем'єр-міністра Шмигаля, міністра внутрішніх справ Клименка, міністра освіти і науки Лісового. Обговорювалися питання безпеки, було проведено аналіз будівництва укриттів.

"Уряд має усвідомлювати і персональну відповідальність за підготовку шкіл з точки зору енергетичних викликів", — зазначив глава держави.

Ситуація з енергетикою

Зеленський заявив, що під час Ставки також обговорювали енергетику. Під час Ставки обговорили стан ліквідації наслідків російських ударів. Також був аналіз деяких питань будівництва захисних споруд.

"Ключове завдання — максимально можливе посилення роботи за кожним із цих трьох напрямів", — зазначив глава держави.

Зеленський провів Ставку

Раніше повідомлялося, що в DeepState назвали причину просування ЗС РФ на Покровському. За словами аналітика Руслана Микули, всього за кілька тижнів противнику вдалося домогтися певних успіхів на Донбасі. Основною причиною є те, що окупанти кидають значну кількість сил на поле бою, які були в оперативному резерві.

Також в "Укренерго" розповіли, що буде з відключеннями світла взимку. За словами Володимира Кудрицького, усі 9 ГВт, які вибули, відновити до зими неможливо. Однак Україна зможе імпортувати електроенергію.