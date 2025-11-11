Помер Геннадій Балашов: чим запам'ятався одіозний бізнесмен і політик

11 листопада стало відомо про смерть Геннадія Балашова, лідера політсили "5.10" і народного депутата України III скликання. Він пішов на 65-му році життя, проте про причини його смерті нічого поки не повідомляють.

Балашов був відомий лібертаріанськими поглядами і численними скандалами. Останні роки він прожив у США, куди виїхав у 2022 році. Фокус зібрав найбільш гучні факти з життя Геннадія Балашова.

Партія "5.10"

У 2012 році Балашов закликав скасувати більшість податків в Україні та проповідував дерегуляцію у сфері приватного бізнесу. Він вважав, що держава не повинна втручатися в підприємництво, що сприятиме усуненню корупції та бюрократії.

Тоді ж він заснував рух "5.10", який через два роки став партією. Основною ідеєю його проєкту було впровадження лише двох податків — 5% з продажів і 10 % соціального внеску із зарплати.

Гучних досягнень політсила не показала і з часом перетворилася радше на особистий бренд Балашова.

У 2015 році він балотувався в мерії Києва, але посів лише 11 місце.

Свої ідеї бізнесмен просував і 2019 року, коли балотувався на посаду президента, але на виборах набрав лише 0,17% голосів виборців, програвши Володимиру Зеленському.

Мовний скандал

Ім'я Геннадія Балашова фігурувало в мовному скандалі. У січні 2021 року в ефірі програми на телеканалі "Наш" Євгена Мураєва він розкритикував норми закону "Про державну мову".

Він радив співгромадянам їхати, бо "тут добра не буде".

"За моїми відомостями, у березні відкривається візове посольство США. Українці, нарешті, зможуть отримати візи і починати виїжджати з цієї країни. Від мовних проблем, податку на дурнів ПДВ 20%. Тікати з цієї території, бо тут добра не буде. Ми як дурні сидимо, платимо державі, а вони нам корупцію організовують і мовні проблеми", — говорив бізнесмен.

Його також сильно обурювало, коли його просили розмовляти українською мовою.

Балашов заявляв, що в Україні утискають права російськомовних

"Мені буде якась тварюка приходити і говорити, якою мовою говорити?" — заявляв він.

Балашов підкреслював, що завжди в публічних виступах говорить російською, оскільки вважає своїм правом користуватися рідною мовою.

Він також запевняв, що в Україні державною мовою розмовляють "20 мільйонів людей, а російською — 300 мільйонів", і був упевнений: українською мовою "культура розвиватися не буде", оскільки "її нікуди і нікому продавати" через нібито відсутність споживача".

Ці слова потім широко тиражували росЗМІ.

Кримінальне переслідування

2021 року Державна фіскальна служба повідомила Балашову про підозру в несплаті 9,6 мільйона гривень податків і наклала арешт на його майно. До переліку арештованого увійшли 18 об'єктів нерухомості в Києві вартістю близько 200 мільйонів гривень.

За версією слідства, нардеп III скликання Верховної Ради України протягом 2018-2019 років ухилився від сплати податку з доходів фізичних осіб та військового збору на суму понад 9,6 мільйона гривень шляхом продажу нерухомості іншим особам за заниженою вартістю.

Улітку 2021 року стало відомо, що проти нього також відкрито провадження за ч. 2 ст. 298 КК України ("Умисне руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини чи їхніх частин). Йому закидали те, що його фірма стоїть за зведенням висотки в буферній зоні Софії Київської та Києво-Печерської лаври, що перебувають під охороною ЮНЕСКО.

Правоохоронці вважали, що Балашов під час будівництва порушив поверховість у буферній зоні об'єкта всесвітньої спадщини. Суд не знайшов ризиків у знаходженні політика на волі і відмовився відправляти його під домашній арешт.

Також проти нього відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.190 КК України (шахрайство). Ішлося про те, що він нібито "виманював у людей гроші, які називав інвестиціями в будівництво багатоквартирного елітного будинку", розташованого в цій зоні.

Сам підприємець усі звинувачення на свою адресу заперечував, заявляючи, що справу проти нього "замовили" з метою принизити і пограбувати. Таку саму думку висловлювали і його прихильники.

Пізніше Київська міська прокуратура повідомила, що Балашов продав два приміщення і земельну ділянку в Києві, навмисно занизивши вартість майна, щоб сплатити менше податків.

У лютому 2022 року справу Балашова передали до суду, але того ж року він виїхав до США, де ще 2015 року разом із членом партії "5.10" Олегом Притулою відкрив компанію Oceanside Cottages LLC і став співвласником готелю в курортному місті у штаті Флорида.

Він говорив, що суддя погодилася розглядати справу у віддаленому режимі через його відсутність в Україні, але коли вона пішла на пенсію, новий суддя оголосив його в розшук.

Бійка зі слідчим

У серпні 2017 року адвокат Ігор Черезов повідомив, що Геннадій Балашов у залі суду побився зі слідчим, після чого його забрали в Печерське відділення поліції.

"Під час незрозумілих слідчих дій був затриманий Геннадій Балашов. Порушено ще одну кримінальну справу, в успішному завершенні якої для клієнта ми впевнені, як і решти фейкових справ", — цитує "Думская" Черезова, який уже видалив свій пост.

За інформацією "Телеграфа", Балашов з'явився за повісткою для вручення йому підозри в новому кримінальному провадженні, але з'ясувалося, що підозра ще не була підписана слідчим.

Після бійки Балашову довелося провести ніч у СІЗО.

Активність Балашова в соцмережах

У США Геннадій Балашов активно розвивав свій однойменний YouTube-канал із 443 тисячами підписників, де, серед іншого, як пише "Бабель", міркував про "мовчазний договірняк щодо поділу України", сутички на її території Заходу і Сходу та "диктатора" Володимира Зеленського. Наразі канал недоступний, оскільки заблокований на вимогу влади.

Канал Балашова заблоковано на території України

Як повідомляє ресурс, одним із найпопулярніших відео на каналі був ефір "11 трлн у землі. Ресурсне прокляття України! У голові Трампа, Путіна і Зеленського. Угода". За два дні його переглянули 143 тисячі разів. У ньому Балашов коментує пропозиції українських чиновників і бізнесменів передати США запаси корисних копалин, які оцінюють в 11,5 трильйона доларів, і бажання президента Франції Емманюеля Макрона відправити в Україну 40 тисяч військових.

Він також припускав, що президент США Дональд Трамп нібито планує звільнити Росію від санкцій і віддати їй Донецьку та Луганську області.

"А іноземні війська, які розділять Україну на анклави, захищатимуть Володимира Путіна від України, тому що її уряд "постійно займається провокацією Росії" і порушує перемир'я, наприклад під час Мінських угод", — ідеться в публікації.

Останнім прижиттєвим ефіром Балашова, мабуть, був розбір скандалу довкола "плівок Міндіча" на каналі "В Центрі Подій", де він був вражений масштабами і цинізмом того, що відбувається, а Міндіча назвав "гаманцем президента Зеленського".

Критика Зеленського

Загалом Балашов багато критикував Володимира Зеленського. Наприклад, у цьому ж відео він каже, що війна — це продовження влади Зеленського, тому він буде постійно "тримати країну у воєнному стані".

Також він звинувачував його в тому, що президент нібито торгує ресурсами України, які належать народу за Конституцією, тому що він "абсолютно найнята людина для олігархату" і для продажу ресурсів.

Балашов відкрито підтримував Головкома ЗСУ Валерія Залужного, коли того зняли з посади.

"Сподіваюся, що Залужний дозріє в Лондоні і виправдає очікування України на зміну політичної влади. Повернеться, коли воєнний стан буде скасовано. Досвід історії говорить, що після війни приходять військові, потрібен буде приборкувач корупції. Та й країна приходитиме до зміни політичної структури. Влада перелетить до Парламенту і прем'єр-міністра. Дозрівай Генерал, удачі! А ви як думаєте?" — написав він у березні 2024 року, коли з'явилися розмови про прийдешнє призначення Залужного Надзвичайним і повноважним послом України у Великій Британії

У липні 2025 року Зеленський ввів персональні санкції проти Геннадія Балашова. Санкції введено за участь в інформаційних кампаніях, спрямованих на підрив обороноздатності України, просування антиукраїнських наративів і легітимізацію збройної агресії Російської Федерації.

Геннадій Балашов помер у 64 роки у США. У нього залишилися дружина Наталя і троє дітей, яких він тримав подалі від публіки. Разом вони виховували сина Геннадія та доньок Дарину і Юлію.

Нагадаємо, Геннадій Балашов прийшов на допит у Печерське відділення поліції в костюмі Бетмена.