Умер Геннадий Балашов: чем запомнился одиозный бизнесмен и политик

11 ноября стало известно о смерти Геннадия Балашова, лидера политсилы "5.10" и народного депутат Украины III созыва. Он ушел на 65-м году жизни, однако о причинах его смерти ничего пока не сообщается.

Балашов был известен либертарианскими взглядами и многочисленными скандалами. Последние годы он прожил в США, куда уехал в 2022 году. Фокус собрал наиболее нашумевшие факты из жизни Геннадия Балашова.

Партия "5.10"

В 2012 году Балашов призвал отменить большинство налогов в Украине и проповедовал дерегуляцию в сфере частного бизнеса. Он считал, что государство не должно вмешиваться в предпринимательство, что будет способствовать устранению коррупции и бюрократии.

Тогда же он основал движение "5.10", которое через два года стала партией. Основной идеей его проекта было внедрение всего двух налогов – 5 % с продаж и 10 % социального взноса из зарплаты.

Відео дня

Громких достижений политсила не показала и со временем превратилась скорее в личный бренд Балашова.

В 2015 году он баллотировался в мэрии Киева, но занял лишь 11 место.

Свои идеи бизнесмен продвигал и в 2019 году, когда баллотировался на пост президента, но на выборах набрал лишь 0,17% голосов избирателей, проиграв Владимиру Зеленскому.

Языковой скандал

Имя Геннадия Балашова фигурировало в языковом скандале. В январе 2021 года в эфире программы на телеканали "Наш" Евгения Мураева он раскритиковал нормы закона "О государственном языке".

Он советовал согражданам уезжать, потому что "здесь добра не будет".

"По моим сведениям, в марте открывается визовое посольство США. Украинцы, наконец, смогут получить визы и начинать выезжать из этой страны. От языковых проблем, налога на дураков НДС 20%. Бежать с этой территории, потому что здесь добра не будет. Мы как дураки сидим, платим государству, а они нам коррупцию организуют и языковые проблемы", — говорил бизнесмен.

Его также сильно возмущало, когда его просили разговаривать на украинском языке.

Балашов заявлял, что в Украине ущемляются права русскоязычных

"Мне будет какая-нибудь тварь приходить и говорить, на каком языке говорить?" – заявлял он.

Балашов подчеркивал, что всегда в публичных выступлениях говорит по-русски, поскольку считает своим правом пользоваться родным языком.

Он также уверял, что в Украине на государственном языке говорят "20 миллионов человек, а на русском — 300 миллионов", и был уверен: на украинском языке "культура развиваться не будет", поскольку "ее никуда и никому продавать" из-за якобы отсутствия потребителя".

Эти слова потом широко тиражировали росСМИ.

Уголовное преследование

В 2021 году Государственная фискальная служба сообщила Балашову о подозрении в неуплате 9,6 миллионов гривен налогов и наложила арест на его имущество. В перечень арестованного вошли 18 объектов недвижимости в Киеве стоимостью около 200 миллионов гривен.

По версии следствия, нардеп III созыва Верховной Рады Украины в течение 2018-2019 годов уклонился от уплаты налога с доходов физических лиц и военного сбора на сумму более 9,6 миллиона гривен путем продажи недвижимости другим лицам по заниженной стоимости.

Летом 2021 года стало известно, что против него также открыто производство по ч. 2 ст. 298 УК Украины ("Умышленное разрушение или повреждение объектов культурного наследия или их частей). Ему вменяли то, что его фирма стоит за возведением высотки в буферной зоне Софии Киевской и Киево-Печерской лавры, находящихся под охраной ЮНЕСКО.

Правоохранители полагали, что Балашов при строительстве нарушил этажность в буферной зоне объекта всемирного наследия. Суд не нашел рисков в нахождении политика на свободе и отказался отправлять его под домашний арест.

Также против него открыли уголовное производство по ч.3 ст.190 УК Украины (мошенничество). Речь шла о том, что он якобы "выманивал у людей деньги, которые называл инвестициями в строительство многоквартирного элитного дома", расположенного в этой зоне.

Сам предприниматель все обвинения в свой адрес отрицал, заявляя, что дело против него "заказали" с целью унизить и ограбить. Такое же мнение выражали и его сторонники.

Позже Киевская городская прокуратура сообщила, что Балашов продал два помещения и земельный участок в Киеве, намеренно занизив стоимость имущества, чтобы уплатить меньше налогов.

В феврале 2022 года дело Балашова передали в суд, но в том же году он уехал в США, где еще в 2015 году вместе с членом партии "5.10" Олегом Притулой открыл компанию Oceanside Cottages LLC и стал совладельцем гостиницы в курортном городе в штате Флорида.

Он говорил, что судья согласилась рассматривать дело в удаленном режиме из-за его отсутствия в Украине, но когда она ушла на пенсию, новый судья объявил его в розыск.

Драка со следователем

В августе 2017 года адвокат Игорь Черезов сообщил, что Геннадий Балашов в зале суда подрался со следователем, после чего его забрали в Печерское отделение полиции.

"Во время непонятных следственных действий был задержан Геннадий Балашов. Возбуждено еще одно уголовное дело, в успешном завершении которого для клиента мы уверены, как и остальных фейковых дел", – цитирует "Думская" Черезова, который уже удалил свой пост.

По информации "Телеграфа", Балашов явился по повестке для вручения ему подозрения в новом уголовном производстве, но выяснилось, что подозрение еще не было подписано следователем.

После драки Балашову пришлось провести ночь в СИЗО.

Активность Балашова в соцсетях

В США Геннадий Балашов активно развивал свой одноименный YouTube-канал с 443 тысячами подписчиков, где, среди прочего, как пишет "Бабель", рассуждал про "молчаливый договорняк по разделению Украины", столкновения на ее территории Запада и Востока и "диктатора" Владимира Зеленского. На данный момент канал недоступен, поскольку заблокирован по требованию властей.

Канал Балашова заблокирован на территории Украины

Как сообщает ресурс, одним из самых популярных видео на канале был эфир "11 трлн в земле. Ресурсное проклятие Украины! В голове Трампа, Путина и Зеленского. Соглашение". Через два дня его просмотрели 143 тысячи раз. В нем Балашов комментирует предложения украинских чиновников и бизнесменов передать США запасы полезных ископаемых, которые оценивают в 11,5 триллиона долларов, и желание президента Франции Эмманюэля Макрона отправить в Украину 40 тысяч военных.

Он также предполагал, что президент США Дональд Трамп якобы планирует освободить Россию от санкций и отдать ей Донецкую и Луганскую области.

"А иностранные войска, которые разделят Украину на анклавы, будут защищать Владимира Путина от Украины, потому что ее правительство "постоянно занимается провокацией России" и нарушает перемирие, например во время Минских соглашений", – говорится в публикации.

Последним прижизненным эфиром Балашова, пожалуй, был разбор скандала вокруг "пленок Миндича" на канале "В Центре Событий", где он поражался масштабам и цинизму происходящего, а Миндича назвал "кошельком президента Зеленского".

Критика Зеленского

В целом Балашов много критиковал Владимира Зеленского. Например, в этом же видео он говорит, что война – это продолжение власти Зеленского, поэтому он будет постоянно "держать страну в военном положении".

Также он обвинял его в том, что президент якобы торгует ресурсами Украины, принадлежащими народу по Конституции, потому что он "совершенно нанятый человек для олигархата" и для продажи ресурсов.

Фото: Бабель

Балашов открыто поддерживал Главкома ВСУ Валерия Залужного, когда того сняли с должности.

"Надеюсь, что Залужный, дозреет в Лондоне, и оправдает ожидания Украины на смену политической власти. Вернется, когда военное положение будет отменено. Опыт истории говорит, что после войны приходят военные, нужен будет усмиритель коррупции. Да и страна, будет приходить к изменению политической структуры. Власть перелетел в Парламент и премьер-министру. Созревай Генерал, удачи! А вы как думаете?" – написал он в марте 2024 года, когда появились разговоры о грядущем назначении Залужного Чрезвычайным и полномочным послом Украины в Великобритании

В июле 2025 года Зеленский ввел персональные санкции против Геннадия Балашова. Санкции введены за участие в информационных кампаниях, направленных на подрыв обороноспособности Украины, продвижение антиукраинских нарративов и легитимизацию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Геннадий Балашов умер в 64 года в США. У него остались жена Наталья и трое детей, которых он держал подальше от публики. Вместе они воспитывали сына Геннадия и дочерей Дарью и Юлию.

Напомним, Геннадий Балашов пришел на допрос в Печерское отделение полиции в костюме Бэтмена.