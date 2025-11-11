Умер Геннадий Балашов: чем запомнился одиозный бизнесмен и политик
11 ноября стало известно о смерти Геннадия Балашова, лидера политсилы "5.10" и народного депутат Украины III созыва. Он ушел на 65-м году жизни, однако о причинах его смерти ничего пока не сообщается.
Балашов был известен либертарианскими взглядами и многочисленными скандалами. Последние годы он прожил в США, куда уехал в 2022 году. Фокус собрал наиболее нашумевшие факты из жизни Геннадия Балашова.
Партия "5.10"
В 2012 году Балашов призвал отменить большинство налогов в Украине и проповедовал дерегуляцию в сфере частного бизнеса. Он считал, что государство не должно вмешиваться в предпринимательство, что будет способствовать устранению коррупции и бюрократии.
Тогда же он основал движение "5.10", которое через два года стала партией. Основной идеей его проекта было внедрение всего двух налогов – 5 % с продаж и 10 % социального взноса из зарплаты.
Громких достижений политсила не показала и со временем превратилась скорее в личный бренд Балашова.
В 2015 году он баллотировался в мэрии Киева, но занял лишь 11 место.
Свои идеи бизнесмен продвигал и в 2019 году, когда баллотировался на пост президента, но на выборах набрал лишь 0,17% голосов избирателей, проиграв Владимиру Зеленскому.
Языковой скандал
Имя Геннадия Балашова фигурировало в языковом скандале. В январе 2021 года в эфире программы на телеканали "Наш" Евгения Мураева он раскритиковал нормы закона "О государственном языке".
Он советовал согражданам уезжать, потому что "здесь добра не будет".
"По моим сведениям, в марте открывается визовое посольство США. Украинцы, наконец, смогут получить визы и начинать выезжать из этой страны. От языковых проблем, налога на дураков НДС 20%. Бежать с этой территории, потому что здесь добра не будет. Мы как дураки сидим, платим государству, а они нам коррупцию организуют и языковые проблемы", — говорил бизнесмен.
Его также сильно возмущало, когда его просили разговаривать на украинском языке.
"Мне будет какая-нибудь тварь приходить и говорить, на каком языке говорить?" – заявлял он.
Балашов подчеркивал, что всегда в публичных выступлениях говорит по-русски, поскольку считает своим правом пользоваться родным языком.
Он также уверял, что в Украине на государственном языке говорят "20 миллионов человек, а на русском — 300 миллионов", и был уверен: на украинском языке "культура развиваться не будет", поскольку "ее никуда и никому продавать" из-за якобы отсутствия потребителя".
Эти слова потом широко тиражировали росСМИ.
Уголовное преследование
В 2021 году Государственная фискальная служба сообщила Балашову о подозрении в неуплате 9,6 миллионов гривен налогов и наложила арест на его имущество. В перечень арестованного вошли 18 объектов недвижимости в Киеве стоимостью около 200 миллионов гривен.
По версии следствия, нардеп III созыва Верховной Рады Украины в течение 2018-2019 годов уклонился от уплаты налога с доходов физических лиц и военного сбора на сумму более 9,6 миллиона гривен путем продажи недвижимости другим лицам по заниженной стоимости.
Летом 2021 года стало известно, что против него также открыто производство по ч. 2 ст. 298 УК Украины ("Умышленное разрушение или повреждение объектов культурного наследия или их частей). Ему вменяли то, что его фирма стоит за возведением высотки в буферной зоне Софии Киевской и Киево-Печерской лавры, находящихся под охраной ЮНЕСКО.
Правоохранители полагали, что Балашов при строительстве нарушил этажность в буферной зоне объекта всемирного наследия. Суд не нашел рисков в нахождении политика на свободе и отказался отправлять его под домашний арест.
Также против него открыли уголовное производство по ч.3 ст.190 УК Украины (мошенничество). Речь шла о том, что он якобы "выманивал у людей деньги, которые называл инвестициями в строительство многоквартирного элитного дома", расположенного в этой зоне.
Сам предприниматель все обвинения в свой адрес отрицал, заявляя, что дело против него "заказали" с целью унизить и ограбить. Такое же мнение выражали и его сторонники.
Позже Киевская городская прокуратура сообщила, что Балашов продал два помещения и земельный участок в Киеве, намеренно занизив стоимость имущества, чтобы уплатить меньше налогов.
В феврале 2022 года дело Балашова передали в суд, но в том же году он уехал в США, где еще в 2015 году вместе с членом партии "5.10" Олегом Притулой открыл компанию Oceanside Cottages LLC и стал совладельцем гостиницы в курортном городе в штате Флорида.
Он говорил, что судья согласилась рассматривать дело в удаленном режиме из-за его отсутствия в Украине, но когда она ушла на пенсию, новый судья объявил его в розыск.
Драка со следователем
В августе 2017 года адвокат Игорь Черезов сообщил, что Геннадий Балашов в зале суда подрался со следователем, после чего его забрали в Печерское отделение полиции.
"Во время непонятных следственных действий был задержан Геннадий Балашов. Возбуждено еще одно уголовное дело, в успешном завершении которого для клиента мы уверены, как и остальных фейковых дел", – цитирует "Думская" Черезова, который уже удалил свой пост.
По информации "Телеграфа", Балашов явился по повестке для вручения ему подозрения в новом уголовном производстве, но выяснилось, что подозрение еще не было подписано следователем.
После драки Балашову пришлось провести ночь в СИЗО.
Активность Балашова в соцсетях
В США Геннадий Балашов активно развивал свой одноименный YouTube-канал с 443 тысячами подписчиков, где, среди прочего, как пишет "Бабель", рассуждал про "молчаливый договорняк по разделению Украины", столкновения на ее территории Запада и Востока и "диктатора" Владимира Зеленского. На данный момент канал недоступен, поскольку заблокирован по требованию властей.
Как сообщает ресурс, одним из самых популярных видео на канале был эфир "11 трлн в земле. Ресурсное проклятие Украины! В голове Трампа, Путина и Зеленского. Соглашение". Через два дня его просмотрели 143 тысячи раз. В нем Балашов комментирует предложения украинских чиновников и бизнесменов передать США запасы полезных ископаемых, которые оценивают в 11,5 триллиона долларов, и желание президента Франции Эмманюэля Макрона отправить в Украину 40 тысяч военных.
Он также предполагал, что президент США Дональд Трамп якобы планирует освободить Россию от санкций и отдать ей Донецкую и Луганскую области.
"А иностранные войска, которые разделят Украину на анклавы, будут защищать Владимира Путина от Украины, потому что ее правительство "постоянно занимается провокацией России" и нарушает перемирие, например во время Минских соглашений", – говорится в публикации.
Последним прижизненным эфиром Балашова, пожалуй, был разбор скандала вокруг "пленок Миндича" на канале "В Центре Событий", где он поражался масштабам и цинизму происходящего, а Миндича назвал "кошельком президента Зеленского".
Критика Зеленского
В целом Балашов много критиковал Владимира Зеленского. Например, в этом же видео он говорит, что война – это продолжение власти Зеленского, поэтому он будет постоянно "держать страну в военном положении".
Также он обвинял его в том, что президент якобы торгует ресурсами Украины, принадлежащими народу по Конституции, потому что он "совершенно нанятый человек для олигархата" и для продажи ресурсов.
Балашов открыто поддерживал Главкома ВСУ Валерия Залужного, когда того сняли с должности.
"Надеюсь, что Залужный, дозреет в Лондоне, и оправдает ожидания Украины на смену политической власти. Вернется, когда военное положение будет отменено. Опыт истории говорит, что после войны приходят военные, нужен будет усмиритель коррупции. Да и страна, будет приходить к изменению политической структуры. Власть перелетел в Парламент и премьер-министру. Созревай Генерал, удачи! А вы как думаете?" – написал он в марте 2024 года, когда появились разговоры о грядущем назначении Залужного Чрезвычайным и полномочным послом Украины в Великобритании
В июле 2025 года Зеленский ввел персональные санкции против Геннадия Балашова. Санкции введены за участие в информационных кампаниях, направленных на подрыв обороноспособности Украины, продвижение антиукраинских нарративов и легитимизацию вооруженной агрессии Российской Федерации.
Геннадий Балашов умер в 64 года в США. У него остались жена Наталья и трое детей, которых он держал подальше от публики. Вместе они воспитывали сына Геннадия и дочерей Дарью и Юлию.
Напомним, Геннадий Балашов пришел на допрос в Печерское отделение полиции в костюме Бэтмена.