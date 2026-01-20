Тимошенко заявила, що її "знищують" напередодні мирної угоди і виборів в Україні (відео)

Голова депутатської фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко в залі суду заявила, що справу проти неї відкрили напередодні підписання мирних документів і проведення виборів в Україні. За її словами, її намагаються усунути через "принципову ідеологічну позицію".

Юлія Тимошенко заявила про політичний тиск на неї під час розгляду клопотання про арешт її майна Вищого антикорупційного суду 20 січня, яке транслювало "Суспільне". За її словами, її хочуть "знищити", бо боротьбу її політичної команди "підтримують в усіх регіонах України".

"І тому вони зараз, напередодні підписання мирних документів проведення виборів, зачищають тих, хто ідеологічно стоїть принципово на інших позиціях", — сказала підозрювана.

Тимошенко також стверджує, що в Україні протягом шести років триває "повзуча гібридна колонізація", та обіцяє "довести це публічно".

Тимошенко заявила про політичний тиск на неї напередодні мирної угоди та виборів. На відео з 34:52.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський своєю чергою сказав журналістам, що не бачить, як справа Тимошенко пов'язана з виборами в Україні. На його погляд, на "плівках" НАБУ може бути зафіксована спроба вплинути на монобільшість у Верховній Раді.

Справа Юлії Тимошенко

Про те, що Юлія Тимошенко отримала підозру від Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, ЗМІ повідомляли 14 січня. Того ж дня НАБУ оприлюднило "плівки" нардепки, не розголошуючи прізвище, і пояснило, що голову однієї з фракцій Ради підозрюють у пропозиції надання неправомірної вигоди іншим народним депутатам.

16 січня суд обрав запобіжний захід Юлії Тимошенко у вигляді 33 млн грн застави та низки заборон.

Журналісти "Української правди" 19 січня розповідали, що Тимошенко за рішенням суду може отримати покарання у вигляді ув'язнення на термін від п'яти до 10 років. За словами журналістів, головним майном, яке може втратити нардепка, є її політичний вплив.

На засідання суду 20 січня Тимошенко прийшла в масці та заявила про високу температуру.