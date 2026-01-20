Тимошенко заявила, что ее "уничтожают" накануне мирного соглашения и выборов в Украине (видео)

Глава депутатской фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко в зале суда заявила, что дело против нее открыли накануне подписания мирных документов и проведения выборов в Украине. По ее словам, ее пытаются устранить из-за "принципиальной идеологической позиции".

Юлия Тимошенко заявила о политическом давлении на нее во время рассмотрения ходатайства об аресте ее имущества Высшего антикоррупционного суда 20 января, которое транслировало "Суспільне". По ее словам, ее хотят "уничтожить", потому что борьбу ее политической команды "поддерживают во всех регионах Украины".

"И поэтому они сейчас, накануне подписания мирных документов проведения выборов, зачищают тех, кто идеологически стоит принципиально на других позициях", — сказала подозреваемая.

Тимошенко также утверждает, что в Украине в течение шести лет продолжается "ползучая гибридная колонизация", и обещает "доказать это публично".

Тимошенко заявила о политическом давлении на нее накануне мирного соглашения и выборов. На видео с 34:52.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь сказал журналистам, что не видит, как дело Тимошенко связано с выборами в Украине. На его взгляд, на "пленках" НАБУ может быть зафиксирована попытка повлиять на монобольшинство в Верховной Раде.

Дело Юлии Тимошенко

О том, что Юлия Тимошенко получила подозрение от Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, СМИ сообщали 14 января. В тот же день НАБУ обнародовало "пленки" нардепа, не разглашая фамилию, и объяснило, что главу одной из фракций Рады подозревают в предложении предоставления неправомерной выгоды другим народным депутатам.

16 января суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко в виде 33 млн грн залога и ряда запретов.

Журналисты "Української правди" 19 января рассказывали, что Тимошенко по решению суда может получить наказание в виде заключения на срок от пяти до 10 лет. По словам журналистов, главным имуществом, которое может потерять нардеп, является ее политическое влияние.

На заседание суда 20 января Тимошенко пришла в маске и заявила о высокой температуре.