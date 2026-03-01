Є конкретні дати: Зеленський запросив Фіцо на переговори до України

Україна запропонувала прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо конкретні дати для візиту. Політик, як варіант, може прибути до Києва наприкінці наступного тижня.

Для обговорення всіх наявних питань між Києвом та Братиславою прем'єра Роберта Фіцо чекають в Україні у п'ятницю, 6 березня, або ж вже наступного за нею понеділка, 9 березня. Про це повідомили в Офісі президента.

Сторони обговорюватимуть питання, про які було домовлено в телефонній розмові між політиками 27 лютого, тобто зупинку транзита російської нафти через територію України до Словаччини.

Володимир Зеленський запросив Фіцо до України й останній погодився, хоча й, за його словами, волів би зустрітися на території якоїсь з країн Євросоюзу. Також Фіцо заявив, що за даними словацької розвідки, нафтопровід "Дружба", яким здійснюється транзит нафти з РФ, нібито не пошкоджений, а зупинити постачання вирішив сам президент України.

Відео дня

Ситуація з нафтопроводом "Дружба"

Наприкіні січня стало відомо про атаку на інфраструктурний об'єкт у Золочівському районі Львівської області. Офіційно влада не коментувала, що було уражено російськими дронами. Однак профільне видання Enkorr з'ясувало, що під атакою опинився нафтопровід "Дружба", який використовується для транспортування російської нафти до Угорщини та Словаччини.

Міністерство закордонних справ України 12 лютого заявило, що постачання російської нафти, призначеної для Східної Європи і транзиту через українську частину нафтопроводу "Дружба", було припинено з 27 січня через російську атаку.

Після чого Роберт Фіцо пригрозив Україні припиненням співпраці у сфері енергопостачання, якщо Україна не відновить постачання російської нафти до Словаччини.

У Міністерстві закордонних справ України заявили що глава Словаччини та Угорщини поводяться, як "наркомани".

23 лютого Роберт Фіцо повідомив, що аварійне постачання електроенергії до України припиняється. За його словами, допомога українській енергосистемі більше не надаватиметься до відновлення транзиту нафти.

Утім, можливе припинення аварійних поставок електроенергії зі Словаччини не створює загрози для стабільності об’єднаної енергосистеми України. Як пояснювали в НЕК "Укренерго", такі поставки використовувалися рідко та в дуже обмеженому обсязі, тому їх відсутність не вплине на роботу енергетичної системи.