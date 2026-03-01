Есть конкретные даты: Зеленский пригласил Фицо на переговоры в Украину

Украина предложила премьер-министру Словакии Роберту Фицо конкретные даты для визита. Политик, как вариант, может прибыть в Киев в конце следующей недели.

Для обсуждения всех имеющихся вопросов между Киевом и Братиславой премьера Роберта Фицо ждут в Украине в пятницу, 6 марта, или же уже в следующий за ней понедельник, 9 марта. Об этом сообщили в Офисе президента.

Стороны будут обсуждать вопросы, о которых было договорено в телефонном разговоре между политиками 27 февраля, то есть остановку транзита российской нефти через территорию Украины в Словакию.

Владимир Зеленский пригласил Фицо в Украину и последний согласился, хотя и, по его словам, предпочел бы встретиться на территории какой-то из стран Евросоюза. Также Фицо заявил, что по данным словацкой разведки, нефтепровод "Дружба", по которому осуществляется транзит нефти из РФ, якобы не поврежден, а остановить поставки решил сам президент Украины.

Ситуация с нефтепроводом "Дружба"

В конце января стало известно об атаке на инфраструктурный объект в Золочевском районе Львовской области. Официально власти не комментировали, что было поражено российскими дронами. Однако профильное издание Enkorr выяснило, что под атакой оказался нефтепровод "Дружба", который используется для транспортировки российской нефти в Венгрию и Словакию.

Министерство иностранных дел Украины 12 февраля заявило, что поставки российской нефти, предназначенной для Восточной Европы и транзита через украинскую часть нефтепровода "Дружба", были прекращены с 27 января из-за российской атаки.

После чего Роберт Фицо пригрозил Украине прекращением сотрудничества в сфере энергоснабжения, если Украина не возобновит поставки российской нефти в Словакию.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили что глава Словакии и Венгрии ведут себя, как "наркоманы".

23 февраля Роберт Фицо сообщил, что аварийные поставки электроэнергии в Украину прекращаются. По его словам, помощь украинской энергосистеме больше не будет предоставляться до восстановления транзита нефти.

Впрочем, возможное прекращение аварийных поставок электроэнергии из Словакии не создает угрозы для стабильности объединенной энергосистемы Украины. Как объясняли в НЭК "Укрэнерго", такие поставки использовались редко и в очень ограниченном объеме, поэтому их отсутствие не повлияет на работу энергетической системы.