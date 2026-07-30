Перший візит до Києва після Москви: коли Віткофф та Кушнер приїдуть в Україну, — ЗМІ

Спецпредставник Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер відвідають Україну на 35-ту річницю Незалежності, повідомили медіа. Це буде перший візит до Києва американських перемовників, які близько десятка разів говорили з російським диктатором Путіним щодо мирної угоди та війни РФ проти України. Що відомо про візит Віткоффа та Кушнера до Києва?

Про поїздку в Україну двох представників президента США Дональда Трампа стало відомо увечері 30 липня з допису Алекса Рауфоглу (Alex Raufoglu), який є спецжурналістом медіа "Радіо Свобода" у Вашингтоні. У соцмережі X Рауфоглу написав, що Віткофф та Кушнер зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським менші ніж через місяць — 24 серпня.

Журналіст "Радіо Свобода" повідомив, що інформацію про візит представників Трампа він отримав від двох анонімних співрозмовників.

"ЕКСКЛЮЗИВ: Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера очікують у Києві в другій половині серпня на заходи з нагоди 35-річчя Незалежності України, повідомляють мені двоє джерел, знайомих із планами", — ідеться у дописі Алекса Рауфоглу.

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Мирні переговори — інформація про візит Кушнера та Віткоффа в Київ Фото: Скриншот

Інших деталей про поїздку Віткоффа та Кушнера в Україну журналіст не навів. Тому не ясно, чи представники Трампа з'являться саме 24 серпня, чи побудуть кілька днів. На сторінках соцмереж перемовників, Білого дому, Дональда Трампа та Володимира Зеленського не було реакції на цю заяву. Тим часом останній матеріал, який опублікував Алекс Рауфоглу, стосувався подій у Сенаті, коли обговорювали законопроєкт Грема-Блюменталя про санкції проти РФ та Ірану. Серед іншого, наводяться фрагменти інтерв'ю, які дали журналісту представники Республіканської партії США.

Мирні переговори — деталі

Зазначимо, Фокус писав про мирні переговори, які почались у 2025 році за ініціативи президента Трампа. Глава Білого дому обрав перемовника від США, який мав першу зустріч з російським диктатором Путіним після початку російсько-української війни. Цим представником став колишній рієлтор та друг Трампа Сів Віткофф. Віткофф близько п'яти разів побував у РФ: перша поїздка сталась у січні 2025 року, остання — у січні 2026 року. Двічі поруч з ним був зять Трампа Джаред Кушнер. Після однієї з поїздок медіа розповіли про так званий "мирний план Трампа" з 28 пунктів, у яких перелічувались умови капітуляції України на умовах Москви та Вашингтона. При цьому був встановлений навіть дедлайн, що якого Київ мав погодитись або отримати ще гірші умови. Після низки переговорів та зустрічей план поділили на три частини, скоротили та привели у вигляд, більш прийнятний українцям. Протягом півтора року Віткофф та Кушнер не бували в Україні, хоч і зустрічались з представниками Києва у Європі та США.

Тим часом у липні глава МЗС РФ Сергій Лавров порушив питання так званого "духу Анкориджа": натякав на угоду, яку Трамп начебто уклав з Путіним на Алясці у серпні 2025 року. Держсекретар США Марко Рубіо зустрівся з Лавровим на Філіппінах та розповів, що потрібні нові ідеї для мирних переговорів.

Нагадуємо, 30 липня з'явилась заява прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, який висловився щодо термінів завершення війни РФ проти України.