Первый визит в Киев после Москвы: когда Уиткофф и Кушнер прибудут в Украину, — СМИ

Спецпредставитель Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер посетят Украину в 35-ю годовщину Независимости, сообщили СМИ. Это будет первый визит в Киев американских переговорщиков, которые около десятка раз беседовали с российским диктатором Путиным по поводу мирного соглашения и войны РФ против Украины. Что известно о визите Уиткоффа и Кушнера в Киев?

О поездке в Украину двух представителей президента США Дональда Трампа стало известно вечером 30 июля из поста Алекса Рауфоглу (Alex Raufoglu), который является специальным корреспондентом медиа "Радио Свобода" в Вашингтоне. В соцсети X Рауфоглу написал, что Виткофф и Кушнер встретятся с президентом Владимиром Зеленским менее чем через месяц — 24 августа.

Журналист "Радио Свобода" сообщил, что информацию о визите представителей Трампа он получил от двух анонимных собеседников.

"ЭКСКЛЮЗИВ: Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера ожидают в Киеве во второй половине августа на мероприятиях, приуроченных к 35-летию независимости Украины, сообщают мне два источника, знакомые с планами", — говорится в посте Алекса Рауфоглу.

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Мирные переговоры — информация о визите Кушнера и Уиткоффав Киев Фото: Скриншот

Других подробностей о поездке Уиткоффа и Кушнера в Украину журналист не привел. Поэтому не ясно, прибудут ли представители Трампа именно 24 августа или останутся на несколько дней. На страницах в соцсетях переговорщиков, Белого дома, Дональда Трампа и Владимира Зеленского не было реакции на это заявление. Между тем последний материал, опубликованный Алексом Рауфоглу, касался событий в Сенате, где обсуждался законопроект Грэма-Блюменталя о санкциях против РФ и Ирана. Среди прочего приводятся фрагменты интервью, которые дали журналисту представители Республиканской партии США.

Мирные переговоры — подробности

Отметим, Фокус писал о мирных переговорах, начавшихся в 2025 году по инициативе президента Трампа. Глава Белого дома назначил представителя от США, который провел первую встречу с российским диктатором Путиным после начала российско-украинской войны. Этим представителем стал бывший риэлтор и друг Трампа Сив Уиткофф. Уиткофф около пяти раз побывал в РФ: первая поездка состоялась в январе 2025 года, последняя — в январе 2026 года. Дважды рядом с ним был зять Трампа Джаред Кушнер. После одной из поездок СМИ рассказали о так называемом "мирном плане Трампа" из 28 пунктов, в которых перечислялись условия капитуляции Украины на условиях Москвы и Вашингтона. При этом был установлен даже крайний срок, до которого Киев должен был согласиться или получить еще худшие условия. После ряда переговоров и встреч план разделили на три части, сократили и привели в вид, более приемлемый для украинцев. В течение полутора лет Уиткофф и Кушнер не бывали в Украине, хотя и встречались с представителями Киева в Европе и США.

Между тем в июле глава МИД РФ Сергей Лавров поднял вопрос о так называемом "духе Анкориджа": намекнул на соглашение, которое Трамп якобы заключил с Путиным на Аляске в августе 2025 года. Госсекретарь США Марко Рубио встретился с Лавровым на Филиппинах и заявил, что для мирных переговоров нужны новые идеи.

Напоминаем, что 30 июля появилось заявление премьер-министра Польши Дональда Туска, который высказался по поводу сроков завершения войны РФ против Украины.