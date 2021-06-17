Україна — Північна Македонія: українці зіграють у скандальній жовтій формі

Україна і Північна Македонія визначилися з комплектами форм, в яких сьогодні зіграють.

Стало відомо, в якій формі збірна України сьогодні зіграє в матчі другого туру групового етапу чемпіонату Європи проти збірної Північної Македонії.

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На нараді з учасниками команд і офіційних представників було вирішено, що збірна України зіграє в жовтому комплекті форми. Північна Македонія зіграє в червоному комплекті форми.

Тренерський штаб збірної України на чолі з Андрієм Шевченком оголосив заявку збірної України на Північну Македонію. У матчі не візьме участі пошкодили під час зустрічі з Нідерландами Олександр Зубков, також не потрапив у заявку на гру Роман Безус.

Раніше повідомлялося, що ключовий півзахисник збірної України не зіграє проти Північної Македонії.

Разом з тим, головний тренер збірної України розраховує на Віктора Циганкова, який пропускав першу зустріч проти збірної Нідерландів.

"Циганков тренується з командою вже кілька днів. Він виглядає непогано, його нічого не турбує, тому завтра на тренуванні, сподіваюся, що все буде добре і він буде готуватися як і всі інші гравці до матчу з Північною Македонією", — заявив Андрій Шевченко.

Нагадаємо, матч Україна — Північна Македонія відбудеться сьогодні, 17 червня в Бухаресті, і розпочнеться о 16:00 за київським часом.

У першому матчі групового етапу українська збірна в Амстердамі поступилася команді Нідерландів з рахунком 2:3. У складі збірної України відзначилися Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук.

Мʼяч, забитий Андрієм Ярмоленком у ворота збірної Нідерландів, захопив уболівальників "Вест Хема", за який він виступає. Вони написали багато позитивних коментарів під постом про гол Ярмоленка на клубній сторінці в Instagram.

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