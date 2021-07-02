"Довбик — кращий": як уболівальники зустрічали збірну України в Римі (відео)

Особливо гаряче вболівальники привітали героїв останнього матчу — воротаря Георгія Бущана та нападника Артема Довбика.

Влоги vZbirna, який веде пресаташе головного тренера національної збірної Микола Васильков, показав, як збірну України зустрічали українські вболівальники в Римі після перемоги в 1/8 фіналу чемпіонату Європи над Швецією (2:1).

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Уболівальники емоційно привітали команду з перемогою і побажали удачі на грі з Англією. Особливо гаряче вболівальники привітали героїв останнього матчу — воротаря Георгія Бущана і нападника Артема Довбика, який забив вирішальний гол, який вивів Україну до чвертьфіналу Євро-2020.

29 червня збірна України здобула перемогу над Швецією в Глазго. Вирішальний мʼяч на останніх хвилинах матчу забив Артем Довбик. Ця перемога стала історичною, оскільки ніколи раніше збірна України не грала в 1/4 фіналу на чемпіонатах Європи.

Перемога над Швецією та історичний вихід збірної України в 1/4 фіналу Євро-2020 викликали справжній фурор. Після фінального свистка, який означав вихід України в наступний етап турніру, своїх емоцій не приховували ні вболівальники, ні власне футболісти.

У чвертьфіналі підопічні Шевченка зіграють проти англійської збірної, яка раніше здобула переконливу перемогу над Німеччиною на стадіоні "Вемблі".

Матч 1/4 фіналу Англія — Україна відбудеться завтра, 3 липня. Початок зустрічі — о 22:00 за київським часом.

В інших чвертьфіналах зіграють Швейцарія та Іспанія, Італія і Бельгія, Чехія і Данія. У разі перемоги над Англією збірна України потрапить в півфіналі на переможця пари Чехія — Данія.

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Міг опинитися у Франції, забив історичний гол збірної України: хто такий Артем Довбик.