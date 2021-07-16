Грай стильно: "Шахтар" представив нову форму, ціна футболки — 2 990 гривень (відео)

Донецький "Шахтар" змінив технічного партнера до старту нового сезону.

Футбольний клуб "Шахтар" провів презентацію нової ігрової форми на сезон 2021/22.

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Ця перший комплект форми, який розробила для донеччан Puma, раніше у "Шахтаря" був контракт із Nike.

Зазначимо, що купити форму в онлайн-магазині можна із 16 липня. Доступні для покупки всі три комплекти форми, кожна коштує по 2 990 гривень. Нанесення імені та номера оплачується окремо.

Також є можливість купити репліку — оригінальну копію, яка коштує по 1 990 грн за футболку. У продажу доступні шорти по 1 490 гривень, їхня репліка — 890 гривень.

Раніше Фокус повідомляв, що "Шахтар" прикрасив "Український дім" декораціями з клубною символікою.

У нинішнє трансферне вікно "Шахтар" продав захисника за 2 мільйони євро: ексфутболіст "гірників" продовжить карʼєру в "Копенгагені"

Раніше директор "Шахтаря" Сергій Палкін розповів про 40-мільйонні розтрати на трансфери. Зокрема, "Шахтар" оголосив про покупку бразильського захисника Марлона з колишнього клубу нового головного тренера Роберто Де Дзербі. Контракт із 25-річним футболістом підписаний терміном на пʼять років. У минулому сезоні футболіст провів за "Сассуоло" 25 матчів.

До цього "Шахтар" придбав форварда "Аякса" Лассіна Траоре і Педріні з "Бенфіки".

Перед сезоном донецький клуб представив нового головного тренера — ним став італійський фахівець Роберто Де Дзербі. Він підписав контракт терміном на два роки. "Фокус" розповідав, як президенту клубу Рінату Ахметову вдалося заманити Де Дзербі в Україну і до чого це може призвести.

Разом із тим, донецький клуб продовжив контракт із досвідченим голкіпером Андрієм Пʼятовим. Новий контракт футболіста діятиме два роки. У складі "Шахтаря" Пʼятов 10 разів вигравав чемпіонат України, 8 разів — Кубок України, 7 разів — Суперкубок України. У 2009 році він також виграв Кубок УЄФА. Футболіст виступає за "гірників" із літа 2007 року і провів уже 14 сезонів.