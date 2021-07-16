Играй стильно: "Шахтер" представил новую форму, цена футболки – 2 990 гривен (видео)

Донецкий "Шахтер" сменил технического партнера к старту нового сезона.

Футбольный клуб "Шахтер" провел презентацию новой игровой формы на сезон 2021/22.

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Эта первый комплект формы, который разработала для дончан Puma, ранее у "Шахтера" был контракт с Nike.

Отметим, что купить форму в онлайн-магазине можно с 16 июля. Доступны для покупки все три комплекта формы, каждая стоит по 2 990 гривен. Нанесение имени и номера оплачивается отдельно.

Также есть возможность купить реплику – оригинальную копию, которая стоит по 1 990 грн за футболку. В продаже доступны шорты по 1 490 гривен, их реплика – 890 гривен.

Ранее Фокус сообщал, что "Шахтер" украсил "Украинский дом" декорациями с клубной символикой.

В нынешнее трансферное окно "Шахтер" продал защитника за 2 миллиона евро: экс-футболист "горняков" продолжит карьеру в "Копенгагене"

Ранее директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о 40-миллионных растратах на трансферы. В частности, "Шахтер" объявил о покупке бразильского защитника Марлона из бывшего клуба нового главного тренера Роберто Де Дзерби. Контракт с 25-летним футболистом подписан сроком на пять лет. В прошлом сезоне футболист провел за "Сассуоло" 25 матчей.

До этого "Шахтер" приобрел форварда "Аякса" Лассину Траоре и Педриньо из "Бенфики".

Перед сезоном донецкий клуб представил нового главного тренера — им стал итальянский специалист Роберто Де Дзерби. Он подписал контракт сроком на два года. "Фокус" рассказывал, как президенту клуба Ринату Ахметову удалось заманить Де Дзерби в Украину и к чему это может привести.

Вместе с тем, донецкий клуб продлил контракт с опытным голкипером Андреем Пятовым. Новый контракт футболиста будет действовать два года. В составе "Шахтера" Пятов 10 раз выигрывал чемпионат Украины, 8 раз — Кубок Украины, 7 раз — Суперкубок Украины. В 2009 году он также выиграл Кубок УЕФА. Футболист выступает за "горняков" с лета 2007 года и провел уже 14 сезонов.