"Шахтар" запустив віртуальну валюту "Вуглинки"

Донецький клуб оголосив про створення нової програми лояльності для своїх уболівальників.

Срібний призер чемпіонату України донецький "Шахтар" оголосив про запуск своєї віртуальної валюти.

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Донецький клуб запустив нову програму лояльності для своїх уболівальників. Відвідуючи матчі "Шахтаря" в Києві, уболівальники отримуватимуть бонуси у вигляді віртуальної валюти — "Вуглинки".

Пізніше їх буде можна обміняти на подарунки — це може бути оригінальний значок, скретч-карта вболівальника, сертифікат у Fan Shop, офіційна вечеря з делегацією клубу. Незабаром їхній перелік збільшиться.

Раніше Фокус розповідав про те, що "Шахтар" підсилився новим молодим захисником і презентував зіркових новачків.

У теперішнє трансферне вікно "Шахтар" продав захисника за 2 мільйони євро: екс-футболіст "гірників" продовжить карʼєру в "Копенгагені"

Раніше директор "Шахтаря" Сергій Палкін розповів про 40-мільйонні рохтрати на трансфери. Зокрема, "Шахтар" оголосив про покупку бразильського захисника Марлона з колишнього клубу нового головного тренера Роберто Де Дзербі. Контракт із 25-річним футболістом підписаний строком на пʼять років. У минулому сезоні футболіст провів за "Сассуоло" 25 матчів.

До цього "Шахтар" придбав форварда "Аякса" Лассіну Траоре та Педріньйо з "Бенфіки".

Перед сезоном донецький клуб представив нового головного тренера — ним став італійський фахівець Роберто Де Дзербі. Він підписав контракт терміном на два роки. "Фокус" розповідав, як президенту клубу Рінату Ахметову вдалося заманити Де Дзербі в Україну та до чого це може привести.

Разом із тим, донецький клуб продовжив контракт із досвідченим голкіпером Андрієм Пʼятовим. Новий контракт футболіста буде діяти два роки. У складі "Шахтаря" Пʼятов 10 разів вигравав чемпіонат України, 8 разів — Кубок України, 7 разів — Суперкубок України. У 2009 році він також виграв Кубок УЄФА. Футболіст виступає за "гірників" із літа 2007 року та провів уже 14 сезонів.