"Шахтар" запустив віртуальну валюту "Вуглинки"
Донецький клуб оголосив про створення нової програми лояльності для своїх уболівальників.
Срібний призер чемпіонату України донецький "Шахтар" оголосив про запуск своєї віртуальної валюти.
Донецький клуб запустив нову програму лояльності для своїх уболівальників. Відвідуючи матчі "Шахтаря" в Києві, уболівальники отримуватимуть бонуси у вигляді віртуальної валюти — "Вуглинки".
Пізніше їх буде можна обміняти на подарунки — це може бути оригінальний значок, скретч-карта вболівальника, сертифікат у Fan Shop, офіційна вечеря з делегацією клубу. Незабаром їхній перелік збільшиться.
Раніше Фокус розповідав про те, що "Шахтар" підсилився новим молодим захисником і презентував зіркових новачків.
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Раніше директор "Шахтаря" Сергій Палкін розповів про 40-мільйонні рохтрати на трансфери. Зокрема, "Шахтар" оголосив про покупку бразильського захисника Марлона з колишнього клубу нового головного тренера Роберто Де Дзербі. Контракт із 25-річним футболістом підписаний строком на пʼять років. У минулому сезоні футболіст провів за "Сассуоло" 25 матчів.
До цього "Шахтар" придбав форварда "Аякса" Лассіну Траоре та Педріньйо з "Бенфіки".
Перед сезоном донецький клуб представив нового головного тренера — ним став італійський фахівець Роберто Де Дзербі. Він підписав контракт терміном на два роки. "Фокус" розповідав, як президенту клубу Рінату Ахметову вдалося заманити Де Дзербі в Україну та до чого це може привести.
Разом із тим, донецький клуб продовжив контракт із досвідченим голкіпером Андрієм Пʼятовим. Новий контракт футболіста буде діяти два роки. У складі "Шахтаря" Пʼятов 10 разів вигравав чемпіонат України, 8 разів — Кубок України, 7 разів — Суперкубок України. У 2009 році він також виграв Кубок УЄФА. Футболіст виступає за "гірників" із літа 2007 року та провів уже 14 сезонів.