"Шахтер" запустил виртуальную валюту "Угольки"

Донецкий клуб объявил о создании новой программы лояльности для своих болельщиков.

Серебряный призер чемпионата Украины донецкий "Шахтер" объявил о запуске своей виртуальной валюты.

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Донецкий клуб запустил новую программу лояльности для своих болельщиков. Посещая матчи "Шахтера" в Киеве, болельщики будут получать бонусы в виде виртуальной валюты — "Угольков".

Позже их будет можно обменять на подарки — это может быть оригинальный значок, скретч-карта болельщика, сертификат в Fan Shop, официальный ужин с делегацией клуба. Вскоре их перечень увеличится.

Ранее Фокус рассказывал о том, что "Шахтер" усилился новым молодым защитником и презентовал звездных новичков.

В нынешнее трансферное окно "Шахтер" продал защитника за 2 миллиона евро: экс-футболист "горняков" продолжит карьеру в "Копенгагене"

Ранее директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о 40-миллионных растратах на трансферы. В частности, "Шахтер" объявил о покупкебразильского защитника Марлона из бывшего клуба нового главного тренера Роберто Де Дзерби. Контракт с 25-летним футболистом подписан сроком на пять лет. В прошлом сезоне футболист провел за "Сассуоло" 25 матчей.

До этого "Шахтер" приобрел форварда "Аякса" Лассину Траоре и Педриньо из "Бенфики".

Перед сезоном донецкий клуб представил нового главного тренера — им стал итальянский специалист Роберто Де Дзерби. Он подписал контракт сроком на два года. "Фокус" рассказывал, как президенту клуба Ринату Ахметову удалось заманить Де Дзерби в Украину и к чему это может привести.

Вместе с тем, донецкий клуб продлил контракт с опытным голкипером Андреем Пятовым. Новый контракт футболиста будет действовать два года. В составе "Шахтера" Пятов 10 раз выигрывал чемпионат Украины, 8 раз — Кубок Украины, 7 раз — Суперкубок Украины. В 2009 году он также выиграл Кубок УЕФА. Футболист выступает за "горняков" с лета 2007 года и провел уже 14 сезонов.