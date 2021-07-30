З оголеними плечима: наречена Роналду показала сліди від купальника (фото)

Обраниця Кріштіану Роналду поділилася новими фотографіями зі своєї відпустки.

Дівчина Кріштіану Джорджина Родрігес опублікувала нові фото в Instagram із Португалії.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Родрігес на фотографіях зображена в дамській кімнаті в квітковій сукні з відкритими плечима, що підкреслюють фігуру селебріті.

На фотографії наречена Роналду поправляє макіяж, стоячи біля дзеркала.

"Світитися яскраво як, діамант", — підписала знімки Родрігес.

На іншій фотографії в "каруселі" Instagram дівчина позує, сидячи на м'якому дивані біля столу. На грудях у Джорджини видно сліди від купальника.

Раніше Фокус розповідав, що Роналду став найкращим бомбардиром Євро-2020 і повідомляв, де продовжить кар'єру Кріштіану Роналду після вильоту збірної Португалії з чемпіонату Європи.

Ще кілька тижнів тому відхід Кріштіану Роналду з "Ювентуса" здавався фактом і в ЗМІ ширилися чутки про можливий наступний клуб. Однак, за даними Gazzetta dello Sport, переговори між "Ювентусом" і Кріштіану Роналду несподівано просунулися в бік продовження співпраці.

Збірна Португалії, в складі якої зірковий нападник виступав на Євро-2020, вилетіла на стадії 1/8 фіналу від збірної Бельгії (0:1). Роналду і компанія завдали по воротах суперника більше 20 ударів, але так і не змогла забити хоча б один м'яч.

Ми повідомляли, що Кріштіану Роналду очолив рейтинг за вартістю рекламного допису в Instagram. 36-річний Роналду заробляє в Instagram понад 40 мільйонів доларів на рік, що більше, ніж його зарплата як гравця італійського клубу "Ювентус". У Роналду 313 мільйонів підписників в Instagram.

Раніше Фокус розповідав, як Роналду "обвалив" капіталізацію Coca-Cola на $4 млрд. Кріштіану Роналду став одним із головних ньюзмейкерів Євро-2020: він відмовився давати пресконференцію перед матчем чемпіонату Європи з Угорщиною на тлі пляшечок "Кока Коли" — одного зі спонсорів Євро-2020.

Нагадаємо, слідом за Роналду за подібною витівкою помітили і півзахисника збірної Франції Поля Погбу. Під час пресконференції він прибрав у сторону пляшку безалкогольного пива Heineken.