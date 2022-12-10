ЧС-2022: Аргентина обіграла Нідерланди в ¼ фіналу Чемпіонату світу у серії пенальті

Збірна Аргентини зіграє з Хорватією у півфіналі Чемпіонату світу з футболу, який відбудеться 13 грудня.

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Аргентина обіграла в серії післяматчевих пенальті Нідерланди у 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022 у Катарі з рахунком 4:3. Мартінесу вдалося відбити удари ван Дейка та Бергейса.

Ігровий час завершився внічию 0:0, але в серії післяматчевих пенальті перемогу здобула аргентинська збірна. На 35-й хвилині рахунок відкрив бразильський захисник Науель Моліна після передачі Ліонеля Мессі. Мессі також вдалося забити гол із пенальті у другому таймі та подвоїти перевагу Аргентини.

На 83-й хвилині нападник Нідерландів Ваут Вегхорст відіграв один м'яч, після чого оформив дубль після розіграшу штрафного майданчика.

Таким чином Аргентина зіграє у півфіналі з Хорватією, яка раніше здобула перемогу над Бразильцями.

[ + – ] Аргентина обіграла Нідерланди

Під кінець гри на стадіоні відбулися дві бійки. Спочатку на 88-й хвилині між футболістами сталася сутичка через те, що Леандро Паредес збив Натана Аке, а потім штовхнув м'яч у напрямку лави нідерландців. Потім спортсмени штовхали один одного після свистка завершення основного часу.

Нагадаємо, що прес-аташе збірної Бразилії скинув зі столу кішку під час прес-конференції на Чемпіонаті світу з футболу 2022 року. Цей вчинок провокував хвилю невдоволення серед присутніх у залі репортерів.

Ране Фокус також писав про те, що Кріштіану Роналду пригрозив виїхати з Чемпіонату світу 2022 року. Журналісти повідомляють, що йдучи з поля під час матчу з Південною Кореєю, Роналду вилаявся на адресу головного тренера збірної Португалії.

Ще ми повідомляли, що під час матчу між збірними Португалії та Уругваю, на поле вибіг чоловік у футболці із символом Супермена та з написом "Врятуйте Україну". Інцидент стався на 51 хвилині матчу. Чоловік проник на полі, тримаючи в руках райдужний прапор на підтримку ЛГБТ.