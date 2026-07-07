"Увесь світ святкує поразку політики від футболу": Іран потролив США після вильоту з ЧС-2026

Збірна США залишила домашній Чемпіонат світу, поступившись збірній Бельгії в 1/8 фіналу з рахунком 1:4. Таким чином турнір залишили всі команди-господарки цьогорічного мундіалю.

Після вильоту США з турніру їх "потролила" Федерація футболу Ірану. Вони розмістили пост, де показали рахунок матчу американців проти Бельгії. Про це йдеться на сайті федерації.

До програного США матчу вони додали також свій матч проти Бельгії — Іран зміг зіграти внічию 0:0 проти "червоних дияволів" на цьому ж мундіалі.

Результати матчів Фото: Скриншот

До цього поста у федерації також зробили підпис: "Увесь світ святкує поразку політики від футболу".

Там зазначили, що цей пост — відповідь на заяву голови міністерства внутрішньої безпеки США Марквейна Малліна, який заявив, що радіє вильоту Ірана з мундіалю. Він також заспівав та потанцював після того, як Іран вилетів з турніру.

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Нагадаємо, що іранські футболісти потрапили на Чемпіонат світу з футболу з великими труднощами. Їм довелося отримувати візи в Канаді, а летіти — через Анкару.

Після матчу проти Бельгії іранські футболісти залишили у роздягальні записку, адресовану збірній США. Команда також залишила повідомлення з подякою власникам стадіону SoFi.

А футболіст збірної Кот-д'Івуару Ельє Ваї не отримав дозволу на в'їзд до Канади для участі в матчі другого туру чемпіонату світу проти збірної Німеччини. Це вже другий гравець, якому обмежили в'їзд до Канади.

Фокус також писав про скандал, пов’язаний зі скасуванням червоної картки, показаної Фоларіну Балогуну.

Пізніше ми розповідали про реакцію УЄФА. Союз європейських футбольних асоціацій виступив із критикою на адресу Міжнародної федерації футболу (ФІФА), після того, як гравцеві збірної США Фоларіну Балогуну скасували червону картку після дзвінка президента Дональда Трампа.

Згодом сам Дональд Трамп, спілкуючись із пресою в Овальному кабінеті, підтвердив факт дзвінка і наголосив, що Фалорін Балогун взагалі не мав отримувати червону картку.

Однак навіть втручання Трампа не допомогло: збірна США програла Бельгії з рахунком 1:4 в 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу та залишила турнір. Після перемоги бельгійська команда висміяла ФІФА в соцмережах, опублікувавши допис із фразою: "Скасуйте це".