"Весь мир празднует поражение политики от футбола": Иран подколол США после вылета из ЧМ-2026

Сборная США выбыла из домашнего чемпионата мира, уступив сборной Бельгии в 1/8 финала со счётом 1:4. Таким образом, турнир покинули все команды-хозяйки нынешнего чемпионата мира.

После вылета США из турнира их "потроллила" Федерация футбола Ирана. Они разместили пост, в котором показали счёт матча американцев против Бельгии. Об этом говорится на сайте федерации.

К проигранному матчу с США они добавили ещё и матч против Бельгии — Иран сумел сыграть вничью 0:0 с "красными дьяволами" на этом же чемпионате мира.

Результаты матчей Фото: Скриншот

К этому посту в федерации также добавили подпись: "Весь мир празднует поражение политики от футбола".

Там отметили, что этот пост — ответ на заявление главы Министерства внутренней безопасности США Марквейна Маллина, который заявил, что рад вылету Ирана из чемпионата мира. Он также спел и станцевал после того, как Иран вылетел из турнира.

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Напомним, что иранские футболисты с большим трудом пробились на чемпионат мира по футболу. Им пришлось оформлять визы в Канаде, а лететь — через Анкару.

После матча с Бельгией иранские футболисты оставили в раздевалке записку, адресованную сборной США. Команда также оставила благодарственное сообщение владельцам стадиона SoFi.

А футболист сборной Кот-д'Ивуара Элье Ваи не получил разрешение на въезд в Канаду для участия в матче второго тура чемпионата мира против сборной Германии. Это уже второй игрок, которому ограничили въезд в Канаду.

"Фокус" также писал о скандале, связанном с отменой красной карточки, показанной Фоларину Балогуну.

Позже мы рассказывали о реакции УЕФА. Союз европейских футбольных ассоциаций выступил с критикой в адрес Международной федерации футбола (ФИФА) после того, как игроку сборной США Фоларину Балогуну отменили красную карточку после звонка президента Дональда Трампа.

Впоследствии сам Дональд Трамп, общаясь с прессой в Овальном кабинете, подтвердил факт звонка и подчеркнул, что Фалорин Балогун вообще не должен был получать красную карточку.

Однако даже вмешательство Трампа не помогло: сборная США уступила Бельгии со счётом 1:4 в 1/8 финала чемпионата мира по футболу и выбыла из турнира. После победы бельгийская команда высмеяла ФИФА в соцсетях, опубликовав пост с фразой: "Отмените это".