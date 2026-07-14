"Футболісти не довіряли": головним лікарем чоловічої збірної Сенегалу 10 років був гінеколог

Після провального для Сенегалу чемпіонату світу, де команда вилетіла на етапі 1/16 фіналу, почалися кадрові зміни у збірній. Зокрема, у відставку подав головний тренер Папе Тьяу.

Утім тепер з'явилася і інша дивна новина — головним лікарем команди впродовж десятиліття був доктор Федіор, який за освітою був гінеколог та акушером. Про це заявив президент Сенегальської федерації футболу Абдулай Фаль, передає AS.

Він повідомив, що після вильоту з Чемпіонату світу у Сенегалі було проведено аудит. Зокрема, під час нього було виявлено, що лікар, що керував медичним персоналом команди, за освітою був гінекологом.

"Нещодавно я дізнався, що доктор Федіор насправді за професією гінекологом та акушером. Наш головний лікар насправді не мав належної кваліфікації, щоб контролювати стан здоров'я наших гравців", — заявив Фаль.

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При цьому президент Сенегальської федерації повідомив, що футболісти не довіряли методам лікування, які використовував лікар. Гравці не мали повної впевненості та не могли покладатися на те, щоб лікар керував процесом лікування, зазначає Фаль.

Очільник федерації відтепер повинен буде ухвалити рішення не тільки щодо формування нового тренерського складу, але й щодо штабу медиків, який працюватиме з Сенегалом.

Сенегал на Чемпіонаті світу-2026

Збірна Сенегалу на Чемпіонаті світу потрапила до групи I, де її суперниками були Франція, Норвегія та Ірак. Саме над останніми вони здобули єдину свою перемогу на мундіалі — 5:0.

Натомість вони програли Франції та Норвегії у групі, вийшовши з 3 місця до 1/16. А в першому ж матчі плей-офф Сенегал поступився Бельгії, виграючи 2:0 на 85-й хвилині.

Раніше Фокус розповідав, що після поразки Марокко від Франції на Чемпіонаті світу з футболу-2026 у Парижі та Лондоні вулиці заполонили натовпи вболівальників. Футбольні фани влаштували безладдя та сутички із поліцією.

Раніше FIFA розкрила, які зірки виступлять у перерві фіналу Чемпіонату світу-2026.

Фокус також писав про скандал, пов’язаний зі скасуванням червоної картки, показаної Фоларіну Балогуну.

Пізніше ми розповідали про реакцію УЄФА. Союз європейських футбольних асоціацій виступив із критикою на адресу Міжнародної федерації футболу (ФІФА), після того, як гравцеві збірної США Фоларіну Балогуну скасували червону картку після дзвінка президента Дональда Трампа.

Згодом сам Дональд Трамп, спілкуючись із пресою в Овальному кабінеті, підтвердив факт дзвінка і наголосив, що Фалорін Балогун взагалі не мав отримувати червону картку.

Однак навіть втручання Трампа не допомогло: збірна США програла Бельгії з рахунком 1:4 в 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу та залишила турнір. Після перемоги бельгійська команда висміяла ФІФА в соцмережах, опублікувавши допис із фразою: "Скасуйте це".