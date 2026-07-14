"Футболисты не доверяли": главным врачом мужской сборной Сенегала на протяжении 10 лет был гинеколог

После провального для Сенегала чемпионата мира, где команда вылетела на стадии 1/16 финала, в сборной начались кадровые перестановки. В частности, в отставку ушел главный тренер Папе Тьяу.

Впрочем, теперь появилась и другая удивительная новость — главным врачом команды на протяжении десятилетия был доктор Федиор, который по образованию был гинекологом и акушером. Об этом заявил президент Сенегальской федерации футбола Абдулай Фаль, сообщает AS.

Он сообщил, что после вылета из чемпионата мира в Сенегале был проведен аудит. В частности, в ходе него выяснилось, что врач, руководивший медицинским персоналом команды, по образованию был гинекологом.

"Недавно я узнал, что доктор Федор на самом деле по профессии гинеколог и акушер. У нашего главного врача на самом деле не было необходимой квалификации, чтобы контролировать состояние здоровья наших игроков", — заявил Фаль.

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При этом президент Сенегальской федерации сообщил, что футболисты не доверяли методам лечения, которые применял врач. Игроки не были полностью уверены и не могли положиться на то, что врач будет руководить процессом лечения, отмечает Фаль.

Глава федерации отныне должен будет принять решение не только о формировании нового тренерского состава, но и о штабе медиков, который будет работать с Сенегалом.

Сенегал на чемпионате мира 2026 года

Сборная Сенегала на чемпионате мира попала в группу I, где её соперниками были Франция, Норвегия и Ирак. Именно над последними они одержали свою единственную победу на мундиале — 5:0.

Вместо этого они уступили Франции и Норвегии в группе, выйдя с 3-го места в 1/16 финала. А в первом же матче плей-офф Сенегал уступил Бельгии, ведя со счётом 2:0 на 85-й минуте.

Ранее "Фокус" сообщал, что после поражения Марокко от Франции на Чемпионате мира по футболу-2026 в Париже и Лондоне улицы заполонили толпы болельщиков. Футбольные фанаты устроили беспорядки и столкновения с полицией.

Ранее ФИФА сообщила, какие звезды выступят в перерыве финала Чемпионата мира-2026.

"Фокус" также писал о скандале, связанном с отменой красной карточки, показанной Фоларину Балогуну.

Позже мы рассказывали о реакции УЕФА. Союз европейских футбольных ассоциаций выступил с критикой в адрес Международной федерации футбола (ФИФА) после того, как игроку сборной США Фоларину Балогуну отменили красную карточку после звонка президента Дональда Трампа.

Впоследствии сам Дональд Трамп, общаясь с прессой в Овальном кабинете, подтвердил факт звонка и подчеркнул, что Фалорин Балогун вообще не должен был получать красную карточку.

Однако даже вмешательство Трампа не помогло: сборная США уступила Бельгии со счётом 1:4 в 1/8 финала чемпионата мира по футболу и выбыла из турнира. После победы бельгийская команда высмеяла ФИФА в соцсетях, опубликовав пост с фразой: "Отмените это".