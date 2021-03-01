Одному з перших сучасних комп'ютерів ENIAC виповнилося 75 років (фото, відео)

Комп'ютер ENIAC став одним із засновників сучасних комп'ютерних технологій, а його оператори стали першими програмістами свого часу.

75 років тому відбувся дебют другого електронно програмованого, універсального цифрового комп'ютера ENIAC. Комп'ютер був розроблений для розрахунку артилерійських таблиць Збройних сил США. Однак його не встигли побудувати до завершення ДСВ. Про це повідомляє New Atlas.

ENIAC — розшифровується як Electronic Numerical Integrator and Computer (Електронний числовий інтегратор і комп'ютер). Його розробку почали під час Другої світової війни в 1942 році. А дебютував він у лютому 1946 року.

Вартість виробництва комп'ютера, який прозвали "гігантським електронним мозком", коштувала Мінобороні 500 тисяч доларів, що за нинішнім курсом долара дорівнює приблизно 7,2 млн доларів. Його вага становила 27 тонн, за формою він нагадував букву "U" розміром 24 метри. ЕОМ займав 167 квадратних метрів і споживав 150 кВт електроенергії. Стільки енергії було потрібно для харчування 18 800 радіоклапанів та електронних ламп.

[ + – ] Комп'ютер спочатку виходив із ладу двічі на день Фото: US Army

Зараз його потужність настільки мала, що звичайний кишеньковий калькулятор могутніший, ніж ENIAC. Проте саме його поява стала значущим епізодом у розвитку обчислювальних потужностей в світі.

Історія розробки комп'ютера

До появи комп'ютерів усі розрахунки проводилися вручну. Існувала професія — обчислювач. Це людина, який здйснювала всі розрахунки, необхідні армії США. Але через Другу світову війну потрібно було звільнити сотні чоловіків, яких потрібно було відправляти на фронт. Їх місце посіли жінки, які згодом стали операторами комп'ютера ENIAC, а по суті, і першими програмістами свого часу.

[ + – ] Жінки-оператори налаштовують роботу машини Фото: US Army

Розробка комп'ютера почалася в школі електроніки при Пенсільванському університеті. Розробкою керував Джон Преспер Еккерт і Джон Вільям Моклі. Замовником була Лабораторія балістичних досліджень Армії США.

За три роки роботи була побудована машина, яка складалася з 42 панелей. Як елементна база застосовувалися електронні лампи. Кожна панель була 2,7 метри заввишки і 33 сантиметри товщиною. Їх робили зі сталевих листів із повітрявідведення вгорі, що дозволяло охолоджувати всю систему.

Усього в конструкції було більше 18 800 електронних ламп, які призначалися для роботи в цифровій системі. Більше 70 тисяч резисторів, 10 тисяч конденсаторів, 1 500 реле і 6 000 ручних перемикачів. Для з'єднання всієї системи було зроблено 5 мільйонів паяних з'єднань.

Як це працювало

Для роботи комп'ютера жінки-оператори вручну перемикали рубильники, тягнули кабелі та встановлювали нові перемикачі для кожного нового набору розрахунків. На переналаштування програми могло витрачатися кілька днів, а на налагодження всіх процесів — тижні праці.

[ + – ] Вирізка з газети американської армії про новинку. Фото: US Army

Кей Макналті, Бетті Дженнінгс, Бетті Снайдер, Марлін Вескоф, Френ Білас і Рут Ліхтерман по суті стали першими програмістами. На той момент навіть не було ще такої професії. Їм доводилося не маючи керівництва користувача вивчати всіх схеми і з'єднання самостійно.

За день роботи комп'ютера могло траплятися до двох збоїв у роботі. Тоді операторам необхідно було вручну шукати, де може бути поломка. Але завдяки модульній системі, що вийшла з ладу деталь можна було відразу міняти. Надалі модифікації комп'ютера дозволили зменшити кількість відмов до однієї на кілька днів.

Де застосовувався комп'ютер

Комп'ютерні можливості дозволяли виробляти 357 операцій множення або 5 000 операцій додавання на секунду. Всі обчислення відбувалися в десятковій системі. Комп'ютер міг оперувати числами максимальною довжиною в 20 розрядів. У системі вимірювання FLOPS (кількість операцій на секунду) ENIAC мав показник 300 одиниць. Для порівняння нинішні суперкомп'ютери мають 0,54 ексафлопси. Це 10 у 18 ступені, тобто сучасні комп'ютери в мільйони разів продуктивніші, ніж ENIAC.

Розробку комп'ютера замовила Армія США, але завершити процес його побудови до кінця війни не встигли. Його запустили через три місяці після акту про капітуляцію Японії. Тому комп'ютер використовували для ведення розрахунків для будівництва першої водневої бомби. На ЕОМ намагалися прорахувати першу фазу вибуху дейтерій-тритієвої суміші в одновимірному просторі. Це дуже спрощена формула, оскільки його потужності не вистачало для повноцінного моделювання вибуху. Результати розрахунків і зараз залишаються засекреченими.

У 1950 році команда американського метеоролога Жюля Чарні вирахувала на комп'ютері перший чисельний прогноз погоди. Розрахунки велися з 5 березня 1950 року протягом 5 тижнів. П'ять днів на тиждень по 8 годин роботи. Пізніше команда витратила ще місяць на аналіз даних. Однак їх прогноз виявився точним.

[ + – ] Дерево розвитку комп'ютерів. Фото: Вiкiпедiя

Комп'ютер ENIAC став батьком сучасних комп'ютерів, а також власне він породив міф про "Скайнет" і загрозливий штучний інтелект.

[ + – ] Частина комп'ютера в музеї. Фото: Вiкiпедiя

Частини комп'ютера нині зберігаються в Національному музеї американської історії у Вашингтоні.

[ + – ] Відео про комп'ютер.

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