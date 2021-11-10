Середньовічна пропаганда. Археологи з'ясували, як з'явився унікальний надгробок Чорного принца

Як виявилося, король Річард II взявся за проект гробниці свого батька – найбільшого лицаря Середньовіччя – Чорного принца (Едуарда Вудстока), щоб утвердити свою владу.

Як з'ясували вчені в ході свого недавнього дослідження, скульптурний надгробок найбільшого лицаря Чорного принца був створений його сином королем Річардом II як середньовічна пропаганда, пише Live Science.

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Едуард Вудсток, широко відомий як Чорний принц, народився в 1330 та був спадкоємцем англійського престолу. Свою славу він здобув завдяки серії воєнних перемог під час Столітньої війни. Ім'я "Чорний принц" уперше було згадано в XVI столітті, але як саме лицар отримав таке прізвисько – неясно.

Едуард Вудсток помер у 1376 році та був похований у Кентерберійському соборі, проте за день до смерті він встиг написати заповіт, у якому вказав, що хоче, щоб його могила була зроблена з металу і щоб його одягли в розкішні обладунки, немов він готовий піти в черговий воєнний похід.

[ + – ] Едуард Вудсток помер у 1376 році та був похований у Кентерберійському соборі

Через рік після смерті Чорного принца помер його батько король Едуард III, унаслідок чого старший син лицаря — Річард II зійшов на престол у віці 10 років.

Нове дослідження вчених показало, що металеві сплави, використані для скульптурного надгробка Чорного принца, майже ідентичні тим, які використовувалися для скульптурного надгробка рицаря — Едуарда III.

Майже ідентичні сплави металів у поєднанні з іншою схожістю дизайну, наприклад, стилем написів на могильних епітафіях, дозволяють припустити, що надгробки, швидше за все, були створені тією самою людиною або людьми з використанням одного й того ж джерела матеріалів.

Крім того, дослідники вивчили історичні документи, які зафіксували, що в 1386 корабель перевозив мармур для гробниці Едуарда III.

Це сталося тоді, коли Річард II переживав серйозні проблеми під час свого правління, нещодавно придушивши селянське повстання. Таким чином, обидва надгробки, швидше за все, були створені близько 1386 і, ймовірно, служили для підтримки правління Річарда II.

"Імовірно, що Річард II узявся за проект гробниці свого батька в 1386 році, щоб затвердити свою владу, коли він нарешті досяг повноліття", — розповіла провідна авторка дослідження Джесіка Баркер, викладачка з Інституту мистецтва.

У цей час Річард II здійснював низку проектів із увічнення подвигів своєї сім'ї, в тому числі доручив автору, відомому як Герольд Чандоса, написати в 1385 поему про Чорного принца під назвою "La vie du Prince Noir".

"Великі масштабні, помітні проекти часто здійснювалися в періоди політичного стресу, будучи наочним символом влади. Ми це спостерігаємо навіть сьогодні, коли політики оголошують про грандіозні плани будівництва, щоб відволікти народ від руйнівних політичних проблем і утвердити свою владу", — підсумувала співавторка дослідження Емілі Пегес із Національної галереї мистецтв у Вашингтоні.

Однак для Річарда II зусилля підтримати своє правління зрештою провалилися. У 1399 році його скинув двоюрідний брат Генріх IV Болінгброк, а сам Річард помер через рік.