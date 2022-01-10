Глибоко біля ядра Землі можуть бути уламки іншої планети, – учені

Дослідники вважають, що незвичайні структури на межі ядра та мантії Землі могли з'явитися внаслідок зіткнення нашої планети з планетним об'єктом розміром із Марс 4,5 млрд років тому.

За словами вчених з Австралійського національного університету, група загадкових дуже щільних структур, які знаходяться недалеко від ядра Землі, можуть бути залишками стародавнього міжпланетного зіткнення, повідомляє Space.

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Незвичайні структури, що знаходяться на межі ядра та мантії Землі, відомі під назвою як зони наднизьких швидкостей (ЗНШ). Тут сейсмічні хвилі, що створюють землетруси, проходять зі швидкістю, яка приблизно на 50% менша, ніж коли вони проходять через навколишню мантію. Це означає, що ЗНШ набагато щільніше, ніж решта мантії, і можливо складаються з більш важких елементів.

Три шари Землі та незвичайні структури

Земля складається з трьох основних шарів: ядра, мантії та земної кори. Над ядром знаходиться мантія завтовшки 2 900 км, а на самому верху знаходиться кора, що складається з океанічної кори завтовшки 6-11 км і континентальної кори, завтовшки 30 км.

Що стосується групи незвичайно щільних структур, то вони знаходяться на межі ядро-мантії майже на глибині 2 900 км. Одні структури перебувають під Африкою, інші — під Тихим океаном. Завдяки новому комп'ютерному моделюванню, а також новим сейсмічним даним, учені з Австралійського національного університету дійшли висновку, що ці структури є неоднорідними, а складаються із шарів різних матеріалів, що накопичувалися протягом мільярдів років.

"Ми вважаємо, що ЗНШ мають різний хімічний склад, який був створений ще на початку історії Землі 4,5 млрд років тому", — каже Сурья Пачаї з Австралійського національного університету.

[ + – ] Будова Землі Фото: wikipedia

Поява ЗНШ

Учені вважають, що ЗНШ з'явилися тоді, коли почала формуватися кам'яниста кора ранньої Землі. Під поверхнею важчі елементи, такі як залізо, опускалися до ядра планети, а легші елементи, такі як кремній, піднімалися до мантії.

Але на початку історії Землі планетний об'єкт розміром із Марс врізався в Землю і внаслідок зіткнення величезну кількість уламків викинуло на орбіту Землі. Також на планеті піднялася температура і був створений океан із магми. Матеріал, який не пішов у космос, залишився на поверхні цього океану, кажуть вчені.

Протягом наступних мільярдів років більш важкі матеріали опустилися на дно мантії, а потім і легші, і це призвело до створення щільної шаруватої структури із заліза й інших елементів на межі ядра та мантії. Пізніше ця структура розділилася на дрібніші частини та були створені ЗНШ, які ми знаємо сьогодні, каже Пачаї.

Нагадуємо, що мільярди років тому Сонце випромінювало набагато менше світла та тепла. Але температура на поверхні планети була досить високою. Унаслідок нового дослідження вчені з'ясували, чому Земля не замерзла 3-4 млрд років тому.

Фокус також писав про те, що вченим вдалося знайти сліди стародавніх океанів із магми, глибиною сотні кілометрів. До цього вважалося, що такі сліди знайти на Землі неможливо. Але дослідники виявили ознаки океанів із магми в гірських породах, яким 3,7 млрд років.

Також вчені виявили місце, яке фіксує 120 мільйонів років історії Землі.