Глубоко у ядра Земли могут находиться осколки другой планеты, – ученые

Исследователи считают, что необычные структуры на границе ядра и мантии Земли могли появиться в результате столкновения нашей планеты с планетным объектом размером с Марс 4,5 млрд лет назад.

По словам ученых из Австралийского национального университета группа загадочных очень плотных структур, которые находятся недалеко от ядра Земли могут быть остатками древнего межпланетного столкновения, сообщает Space.

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Необычные структуры, которые находятся на границе ядра и мантии Земли, известны под названием как зоны сверхнизких скоростей (ЗСС). Здесь сейсмические волны, которые создают землетрясения, проходят со скоростью, которая примерно на 50% меньше, чем, когда они проходят через окружающую мантию. Это означает, что ЗСС намного плотнее, чем остальная часть мантии, и, возможно, состоят из более тяжелых элементов.

Три слоя Земли и необычные структуры

Земля состоит из трех основных слоев: ядра, мантии и земной коры. Над ядром находится мантия толщиной 2900 км, а на самом верху находится кора, которая состоит из океанической коры толщиной 6-11 км и континентальной коры, толщиной 30 км.

Что касается группы необычно плотных структур, то они находятся на границе ядро-мантия почти на глубине 2900 км. Одни структуры находятся под Африкой, а другие – под Тихим океаном. Благодаря новому компьютерному моделированию, а также новым сейсмическим данным, ученые из Австралийского национального университета пришли к выводу, что эти структуры являются неоднородными, а состоят из слоев различных материалов, которые накапливались на протяжении миллиардов лет.

"Мы считаем, что ЗСС имеют разный химический состав, который был создан еще в начале истории Земли 4,5 млрд лет назад", — говорит Сурья Пачаи из Австралийского национального университета.

[ + – ] Строение Земли Фото: wikipedia

Появление ЗCС

Ученые полагают, что ЗСС появились тогда, когда начала формироваться каменистая кора на ранней Земле. Под поверхностью более тяжелые элементы, такие как железо, опускались к ядру планеты, а более легкие элементы, такие как кремний, поднимались к мантии.

Но в начале истории Земли планетный объект размером с Марс врезался в Землю и в результате столкновения огромное количество обломков выбросило на орбиту Земли. Также на планете поднялась температура и был создан океан из магмы. Материал, который не ушел в космос остался на поверхности этого океана, говорят ученые.

В течении следующих миллиардов лет более тяжелые материалы опустились на дно мантии, а затем и более легкие, и это привело к созданию плотной слоистой структуры из железа и других элементов на границе ядра и мантии. Позже эта структура разделилась на более мелкие части и были созданы ЗСС, которые мы знаем сегодня, говорит Пачаи.

Напоминаем, что миллиарды лет назад Солнце излучало гораздо меньше света и тепла. Но температура на поверхности планеты была достаточно высокой. В результате нового исследования ученые выяснили, почему Земля не замерзла 3-4 млрд лет назад.

Фокус также писал о том, что ученым удалось найти следы древних океанов из магмы, глубиной в сотни километров. До этого считалось, что такие следы найти на поверхности Земли невозможно. Но исследователи обнаружили признаки океанов из магмы в горных породах, которым 3,7 млрд лет.

Также ученые обнаружили место, фиксирующее 120 миллионов лет истории Земли.