Розроблено тест, що показує ризик смерті протягом найближчих 10 років: його можна пройти навіть удома

Якщо ви хочете провести тест самостійно, постарайтеся балансувати на одній нозі протягом 10 секунд, якщо не виходить — це тривожний сигнал.

У ході свого недавнього дослідження фахівці розробили тест, у якому випробувані намагалися балансувати на одній нозі. На думку експертів, цей тест на рівновагу можна використовувати для перевірки здоров'я людей похилого віку, пише Express.

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За результатами експерименту спостерігали, і їх проводили протягом 12 років, із 2008 по 2020 рік. Суть дослідження полягала в тому, що вчені оцінювали групу з більш ніж 1700 осіб віком від 51 до 75 років на здатність балансувати на одній нозі протягом 10 секунд і більше без підтримки. Учасникам дали 3 спроби на кожну ногу.

[ + – ] На думку експертів, цей тест на рівновагу можна використовувати для перевірки здоров'я людей похилого віку

Близько 1/5 учасників не могли балансувати протягом 10 секунд, причому 123 із них померли від різних причин. Більше половини (близько 54%) учасників віком 71–75 років не пройшли тест, а ймовірність провалу тесту в людей цієї вікової групи була в 11 разів вищою, ніж у молодших людей на 20 років. Коли вчені проаналізували їхні дані, вони з'ясували, що нездатність стояти без опори одній нозі пов'язані зі збільшенням ризику смерті на 84%. До цих ризиків віднесли вік, стать і патологічні стани.

Але дослідники не змогли включити до свого аналізу інші змінні, які б уплинути на баланс. До них відносяться такі речі, як падіння, фізична активність, харчування, куріння та медикаментозне лікування.

Дослідники зазначили, що можливість людини стояти на одній нозі швидко зменшується після 50-річного віку, що збільшує ризик падіння й інших несприятливих наслідків для здоров'я.

[ + – ] Уся справа в тому, що стояння на одній нозі вимагає хорошого балансу, пов'язаного з функцією мозку, гарною м'язовою силою та хорошим кровотоком

"Поточні результати показують, що 10-секундне стояння на одній нозі є потенційним практичним інструментом, який можна використати в повсякденній клінічній практиці для виявлення людей середнього та старшого віку з високим ризиком смерті", — підсумували вчені.

Уся справа в тому, що стояння на одній нозі вимагає хорошого балансу, пов'язаного з функцією мозку, гарною м'язовою силою та хорошим кровотоком. Усе це поєднує м'язову, судинну та мозкову системи, тому цей тест на ризик смерті цілком корисний.

Нагадаємо, що раніше дослідники розповіли, як довго можна сидіти на одному місці, щоб не померти раніше. Як відомо, сидіння на одному місці протягом тривалого часу підвищує ризик серцево-судинних захворювань, а також ризик ранньої смерті. Проте цього можна уникнути, якщо скоротити час сидіння та більше займатися спортом.