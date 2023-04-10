Корисне перекушування. Вчені розробили дієту, яка сприяє знищенню раку

Дієта вже була протестована на мишах та показала приголомшливо хороші результати, тепер очікується проведення випробувань на людях для підтвердження її ефективності.

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Гліобластома є неймовірно агресивною, поширеною та смертельною формою раку мозку, на її частку припадає 15% смертей. Намагаючись знайти ефективний спосіб її лікування, вчені зі Школи медицини Університету Північної Кароліни (УСК) прибрали певні амінокислоти з харчування піддослідних мишей та виявили, що феропотоз, який є формою некрозу, за якої в клітині накопичуються перекиси ліпідів, запустив смерть руйнівних клітин хвороби. Ба більше, миші, які дотримувалися цієї дієти, були набагато більш сприйнятливі до лікарських препаратів, які так само запускали процес смерті клітин раку, що зробило це відкриття неймовірно цікавим з погляду знаходження потенційного джерела для боротьби з цією смертельною хворобою, пише New Atlas.

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Загибель клітин у нашому тілі відбувається постійно. Це буденна, рутинна подія всередині нашого організму та є частиною його роботи. Складні процеси його функціонування настільки відкалібровані за час нашого існування, що є навіть процес, званий апоптозом, який відповідає за переробку та реабсорбацію нашим організмом корисних елементів з аномальних або непотрібних клітин. Однак рак часто вдається до блокування цього процесу у своїх клітинах, щоб обдурити наш організм та зменшити його можливість очиститися від небажаних елементів, даючи їм змогу продовжувати безконтрольно та хаотично розмножуватися всередині. Таке розмноження порушує багато процесів усередині нашого неймовірно складного, та водночас тендітного організму, призводячи до серйозних проблем зі здоров'ям. Ферроптоз відкрили відносно недавно, але він є багатообіцяючим процесом як альтернативний спосіб умертвіння клітин раку. Залізо відіграє ключову роль у процесі цього потенційного інструменту боротьби з недугою.

У статті, яку опублікували вчені, йдеться про те, що вони з'ясували, що клітини гліобластоми особливо схильні до загибелі саме від фероптозу. Вони заявили, що це відкриття неймовірно значуще, оскільки гіболастома 100% фатальна для хворого та не має способів лікування. Так само, через свою неймовірно агресивну натуру, в середньому вона не залишає хворим більше 16 місяців перед тим як забрати їхнє життя.

Дослідження вчених показало, що дієта з низьким вмістом цистеїну та метіоніну, двох амінокислот сірки, може збільшити вірогідність феропотозу та загибелі ракових клітин при гліобластомі. Цистеїн міститься в цілісному зерні, яловичині, яйцях та м'ясі птиці, а метіонін — у бразильських горіхах, рибі, свинині, яловичині, яйцях і м'ясі птиці. Провідний дослідник UNC Домінік Гіґґінс планує вивчити, чи будуть у пацієнтів із гліобластомою, які отримують обмежену дієту, такі ж результати, як у мишей, які брали участь у дослідженні.

Для цього Хіггінс та його колеги планують провести дослідження на людях, під час якого пацієнти з гліобластомою будуть переведені на обмежену дієту до операції з видалення пухлини. Потім дослідники проаналізують пухлини після операції, щоб визначити вплив дієти. Однак Хіггінс наголошує на важливості дотримання збалансованої дієти, що відповідає енергетичним потребам хворих на рак, які відрізняються від звичайних пацієнтів.

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