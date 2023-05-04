"Потьмяніло з віком". Люди вірять, що у молодості сонце було іншого кольору та форми

Схоже, жителі нашої планети і справді вірять, що останнім часом небесне світило не тільки стало тьмянішим, а й змінило свою форму.

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Інтернет дав життя ще одній теорії змови — цього разу люди виявилися спантеличені заявою про те, що за останні кілька десятиліть наше сонце не лише змінило свій колір, а й форму. Кілька вкрай спантеличених людей навіть присвятили цьому спостереженню цілий тред у Твіттері, пише IFLScience.

Користувачі мережі запевняють, що всього кілька десятиліть тому сонце було яскравим та жовтим, а сьогодні "його зовсім не впізнати" — стало білим. Один із користувачів навіть пожартував, що востаннє йому доводилося бачити "жовте сонце лише в "Телепузиках".

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На підтримку "теорії про недостатньо жовте сонце" виступив письменник і режисер Джей Вайднер. 2017 року він заявив, що в його дитинстві сонце насправді було жовтим, а тепер воно "просто біле". Він також зазначив, що цю інформацію може підтвердити будь-який його одноліток.

Вчені вирішили поставити крапку в цих суперечках і пролити світло на те, якого кольору насправді сонце. За словами дослідників, і це підтвердить колишній астронавт NASA Скотт Келлі, якщо глянути на Сонце зверху атмосфери, воно насправді здається білим.

Це пов'язано з тим, що світло, випромінюване Сонцем, містить всі довжини хвиль, включаючи всі кольори видимого спектра. Це означає, що ми його сприймаємо як білий. Коли світло Сонця потрапляє у нашу атмосферу, світло синього спектра розсіюється ефективніше, ніж червоне світло. Водночас з меншою кількістю синього світла, що потрапляє на наші очні яблука, ми сприйматимемо Сонце злегка жовтуватим. Простими словами, чим більше атмосфери проходить світло, наприклад під час заходу сонця і світанку, тим більше розсіюється синього, а отже, тим частіше сонце здаватиметься жовтішим або навіть червоним.

Це працює й у зворотний бік, якщо сонце буде знаходитися прямо над вами, ви, ймовірно, сприйматимете його білішим, оскільки синього світла менше атмосфери, крізь яку він розсіюється, щоб досягти наших очей.

Вчені зазначають, що віра в те, що сонце було жовтішим і яскравішим у вашому дитинстві, може бути пов'язана з ностальгією. За цією ж логікою, ви вважатимете, що трава була зеленіша, а якісь продукти смачніші. Дослідники вважають, що в ці моменти, ми, як правило, згадуємо гарний захід сонця і яскраве сонце, а зовсім не звичайний день.

До речі, щоб остаточно заплутати всіх, можна взагалі заявити про те, що наше Сонце насправді випромінює зелене світло. Так, за інформацією NASA, Сонце випромінює енергію на всіх довжинах хвиль від радіо до гамма-випромінювання. Але воно випромінює більшу частину своєї енергії, близько 500 нм, що насправді близько до синьо-зеленого світла, а тому можна сказати, що наше сонце насправді синьо-зелене.

Однак, оскільки Сонце випромінює усі довжини хвиль, а не лише синьо-зелений, коли цей спектр потрапляє у наші очі, ми все одно бачимо його білим.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, яким є справжній колір земного неба.