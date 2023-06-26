У 100 разів швидше. Вчені вважають, що Земля сформувалася дуже швидко з крихітних камінчиків

Нова теорія дослідників припускає, що формування нашої планети зайняло всього один мільйон років.

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Класична теорія формування планет земної групи включає фазу гігантських зіткнень між "ембріонами" протягом 50-100 мільйонів років. У результаті до недавнього часу дослідники вважали, що формування нашої планети тривало близько 100 мільйонів років, пише Tech Explorist.

Ще однією не менш поширеною теорією є теорія про те, що вода була доставлена на нашу планету внаслідок випадкових зіткнень з астероїдами, наприклад, кометами, які були багаті на воду. Однак нове дослідження вчених з Копенгагенського університету повністю спростовує ці теорії.

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Результати дослідження припускають, що потрапляння води на нашу планету зовсім не було випадковістю. Наукові дані свідчать про те, що Земля утворилася внаслідок надзвичайно швидкого накопичення крихітних камінчиків міліметрового розміру.

Отже, нова теорія дослідників припускає, що на формування нашої планети знадобився всього один мільйон років, а зовсім не 100, як стверджувалося раніше. Результати дослідження також свідчать про те, що вода на Землі виникала в результаті формування планети. За словами співавтора дослідження, доцента Мартіна Шиллера, вони з колегами виявили, що наша планета сформувалася значно швидше, а присутність води є цілком очікуваним результатом цього процесу. Тепер учені вважають, що ця інформація відіграє вирішальне значення, оскільки вона також надає інформацію про інші планети, розташовані за межами нашої Сонячної системи.

Придатність для життя характеризується здатністю планети мати на поверхні необхідні інгредієнти для розвитку життя. Одним із ключових компонентів без перебільшення вважається вода. Попередня теорія припускала, що планети формуються протягом 100 мільйонів років унаслідок постійного зіткнення тіл, які поступово збільшують їхні розміри. У цьому випадку Землі насправді знадобилася б деяка форма випадкового виникнення води. І це могло б статися, наприклад, унаслідок зіткнення з кометою, що являє собою крижане тіло.

За словами Шиллера, якщо наша планета справді сформувалася так, то нам надзвичайно пощастило, що на Землі є вода. Однак це також означає, що шанси на те, що на планетах за межами Сонячної системи є вода, надзвичайно малі.

Автори дослідження припускають альтернативну теорію створення Землі. За словами автора дослідження, кандидата наук Ісаака Оньєтта, планети розширювалися по диску навколо молодого Сонця, а сам диск був покритий мікроскопічним пилом. Щойно планета досягала певного розміру, вона фактично починає функціонувати як пилотяг, швидко втягуючи весь цей пил. Таким чином вже через кілька мільйонів років вона цілком здатна стати розміром з нашу планету.

Дослідники вважають, що це всмоктування крихітних камінчиків не тільки зіграло життєво важливу роль у формуванні Землі, а й забезпечило доставлення на нашу планету такої необхідної для життя води. Оньєтт зазначає, що диск також містить безліч крижаних частинок, а оскільки ефект пилотяга втягує пил, він також захопив би й крижані частинки.

Таким чином вчені вважають, що цей процес всмоктування фактично посприяв присутності води вже на етапі формування Землі, а зовсім не залежав від випадкової події, яка доставила воду на нашу планету через 100 мільйонів років.

Тепер дослідники вважають, що дані свідчать про те, що вода з більшою ймовірністю буде присутня на інших планетах за межами нашої Сонячної системи. По суті, ця теорія передбачає, що щоразу, коли формується планета, подібна до нашої, на ній неодмінно буде вода. Якщо ви вирушите в іншу планетну систему, де є планета, що обертається навколо зірки розміром із Сонце, на планеті має бути вода, якщо вона розташована на правильній відстані.

Раніше Фокус писав про те, скільки років нашій Землі: вчені стверджують, що відповідь не така очевидна, як здається.