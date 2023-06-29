Справжній Fallout у Росії: чому навіть постояти біля озера Карачай смертельно небезпечно

Озеро Карачай, розташоване на південному Уралі в центральній Росії, має моторошну славу найрадіоактивнішого озера на нашій планеті. Його води насичені настільки великим рівнем радіації, що лише година сонячних ванн на його березі може стати смертельною для людини.

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Назва "Карачай", що походить з місцевих тюркських мов, перекладається як "чорна вода" або "чорний струмок", яскраво відображає жахливу реальність забруднення, що охопило це озеро. Небезпечний рівень радіації сягає корінням у його минуле, коли воно слугувало звалищем відходів Радянського Союзу в перші роки холодної війни, пише IFLScience.

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Біля озера лежать величезні простори ядерного комплексу "Маяк", що розкинувся приблизно на 90 квадратних кілометрів. Спочатку створений у 1940-х роках з метою виробництва плутонію для радянського проєкту атомної бомби, цей колосальний ядерний об'єкт був частиною Челябінська-65, підпільного міста, яке залишалося відсутнім на картах до 1989 року через свою секретність.

Керуючись нагальною потребою не відставати від Сполучених Штатів, які завдали атомного удару по Хіросімі та Нагасакі, Сталін та його воєначальники прискорили будівництво "Маяка", не звертаючи особливої уваги на належну утилізацію його небезпечних відходів. До 1951 року єдиним життєздатним варіантом здавалося використання озера Карачай як водосховища для запобігання потраплянню радіоактивних відходів у річку Теча.

Значення цієї екологічної катастрофи описав інститут Worldwatch, аналітичний центр, що базується у Вашингтоні, як "найзабрудненіше місце на Землі". Зрештою воно перетворилося на серйозну загрозу для місцевої екосистеми.

Згідно з доповіддю Міжнародного агентства з атомної енергії, протягом 1950-х років в озеро Карачай скинули близько 500 мільйонів кюрі бета-радіоактивних нуклідів. Наслідки вийшли за межі самого водосховища, оскільки радіоактивна вода проникла в ґрунтові води, поширивши свою токсичність на відстань приблизно 4,8 кілометра від озера.

Супутниковий знімок ядерного комплексу "Маяк", на якому видно озеро Карачай Фото: NASA WorldWind

Справжні масштаби забруднення стали очевидними влітку 1967 року, коли посуха висушила озеро, перетворивши його дно на пустку. Вітри рознесли радіоактивний пил над сусідніми населеними пунктами, накривши десятки сіл значним рівнем радіації.

Навіть у 1990-х роках, задовго після того, як озеро перестало слугувати місцем для відходів, за даними Ради захисту природних ресурсів, рівень радіації сягав 600 рентгенів лише за 10 метрів від краю озера.

Тривале опромінення в такій близькості може призвести до летального результату. Для порівняння, опромінення в 100 рентгенів достатньо, щоб викликати променеву хворобу, тоді як 400 рентгенів, найімовірніше, призвело б до смерті більшості людей протягом місяця.

Лише після розпаду Радянського Союзу в 1991 році офіційно визнали існування об'єкта "Маяк", що згодом виявило жахливі наслідки радіоактивної спадщини озера Карачай. Як повідомляється, рівень захворюваності на рак серед місцевого населення зріс на 21 відсоток, що супроводжувалося 25-відсотковим збільшенням вроджених дефектів і 41-відсотковим зростанням випадків лейкемії.

За повідомленням Nuclear Engineering International у 2016 році, озеро Карачай засипали ґрунтом, камінням і спеціальними бетонними блоками.

А проте спадщина радіоактивного забруднення водойми зберігатиметься. Як наголошено в доповіді Міжнародного агентства з атомної енергії, навіть якщо озеро Карачай назавжди зникне з лиця землі, проблеми, пов'язані з ним, залишаться.

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