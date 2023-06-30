Закусити пакетиком. Китайські вчені розробили їстівну пластикову упаковку

Вчені пропонують смачну альтернативу марнотратній упаковці: їстівну целюлозу, створену бактеріями, яка може стати вашою новою улюбленою закускою.

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Проблема упаковки, що залишається після їжі, вже давно є гарячою темою обговорень. Велика частина упаковки забруднює довкілля, вимагає чималих грошей для правильного перероблення і банально незручна, в плані накопичення і сортування сміття. Вчені зважилися вирішити цю проблему і створили екологічно чистий і їстівний пакувальний матеріал з целюлози, що виробляється бактеріями, пише New Atlas.

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Традиційним пластмасам потрібно від 50 до 200 років, щоб розпастися, що посилює проблему забруднення навколишнього середовища на нашій планеті. Саме тут на допомогу можуть прийти полімери біологічного походження, або речовини, отримані з живих організмів. Вони можуть допомогти зробити одноразову упаковку (наприклад, пакет, у якому продають чипси) більш екологічною. Один із таких полімерів, бактеріальна целюлоза (БЦ), привернув увагу дослідників.

Бактеріальна целюлоза, як випливає з назви, виробляється бактеріями, і в неї є кілька досить цікавих властивостей. Наприклад, вона може утримувати велику кількість води, дуже міцна, має м'яку текстуру і наповнена волокнами, що робить її кращою за целюлозу рослинного походження.

Дослідники з Китайського університету Гонконгу вирішили взяти її властивості та переваги на озброєння. Вони використовували БЦ для створення композитного пакувального матеріалу, який не тільки безпечний для навколишнього середовища, а й їстівний. Вони використовували целюлозу, вироблену бактерією Komagataeibacter xylinus — відомою з виробництва стійких, нетоксичних БЦ. І ви, можливо, стикалися з нею хоч раз у житті, самі того не підозрюючи, адже ця бактерія часто використовується для приготування комбучі — традиційного чайного напою.

Потім команда ввела соєвий білок у структуру целюлози і покрила її альгінатом кальцію — речовиною, стійкою до впливу олії.

Коли новий матеріал був випробуваний, він показав себе як альтернативу традиційній упаковці, що має серйозний потенціал. Він був прозорим, маслостійким, не шкодив клітинам людини і повністю руйнувався всього за один-два місяці. Крім того, він чудово підходив для використання як одноразовий пакет для різних продуктів харчування, навіть не поступаючись традиційному поліетиленовому пластику низької щільності.

Цей матеріал не тільки може замінити одноразовий пластик, а й безпечний для людей і тварин. Це означає, що в океанах більше не буде пластику, який помилково можуть з'їсти морські мешканці!

Звісно, завжди є місце для вдосконалення. Вчені планують і далі вдосконалювати новий пакувальний матеріал, особливо його термопластичність. Термопластичність — це просто химерний спосіб співробітників наукової сфери сказати про здатність чого-небудь формуватися в гарячому стані, а потім застигати в холодному. Дослідники сподіваються, що зможуть допомогти бактеріальним целюлозним плівкам ще більш ефективно конкурувати з традиційними пластмасами.

Це дослідження показує, що природа вже надає сировину, необхідну для того, щоб перевершити пластикову упаковку.

Раніше Фокус писав про згубний вплив мікропластику на наш кишечник. Посилаючись на нове дослідження, вчені закликають нас звертати більше уваги на негативний вплив пластику на наш організм.

Також Фокус писав про те, що альтернатива пластику з цукрової тростини виявилася небезпечною. Нове дослідження свідчить про те, що пластик із цукрової тростини не можна використовувати як екологічно чисту альтернативу звичайному.