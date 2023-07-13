Більше ніякої хімії. Ключ до ліків від "сухих очей" може міститися в наших сльозах

Нове дослідження ретельно вивчило склад людської сльози, натякаючи на майбутнє персоналізованого догляду за очима і відхід від універсальних очних крапель.

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Нещодавно група вчених під керівництвом Хуана Ф. Веги глибоко занурилася в мікрокосмос людських сліз. Вони з'ясували, що наші сльози являють собою складний суп з ліпідів, вуглеводів, білків, води і солей. Ця унікальна суміш забезпечує очі необхідною вологою і захистом, який не можуть повною мірою забезпечити синтетичні очні краплі, пише Medical News.

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Усім нам знайоме це мерзенне відчуття після перебування в літаку, що здійснює тривалий переліт, або роботи в кондиціонованому приміщенні протягом кількох годин. В очах сухість, свербіж, можливо, навіть невеликий біль. У таких випадках більшість із нас машинально тягнеться до маленького флакончика з очними краплями, щоб швидко впоратися з подразненням, що виникло. Але мало хто замислюється про склад цих крапель або ж про їхню схожість із нашими сльозами. Недавня наукова робота вчених відкрила завісу таємниці наших власних сліз і пролила світло на можливе майбутнє лікування недуг, пов'язаних із сухістю очей.

Так, для людей, які страждають від синдрому "сухого ока", розуміння властивостей людської сльози може призвести до створення індивідуальних розчинів на основі штучної сльози. Вони можуть забезпечити більш індивідуальне та ефективне полегшення дискомфортних симптомів.

Під час дослідження Вега і його колеги зібрали сльози здорової людини і протестували десять різних складів штучних сліз. Їхньою метою було зрозуміти, як зміни у складі цих штучних сліз вплинуть на їхню ефективність.

Але як можна вивчити щось настільки крихітне і складне, як сльоза? Дослідники звернулися до методу, званого мікрореологією. Це мініатюрна версія приладів, які використовують для перевірки плинності та стабільності рідин, таких як мед або моторне мастило, але цього разу для обсягів, що дорівнюють розміру сльози.

У мікрореології вчені спостерігають за тим, як рухаються маленькі частинки, зважені в рідині. Для цього вони світять на рідину і вивчають, як світло відбивається від частинок. Цей метод, відомий як динамічне розсіювання світла, дає вченим важливу інформацію про те, як поводиться рідина в різних умовах. Наприклад, у випадку штучних сліз, що відбувається, коли ви моргаєте?

Ці дослідження застосовні не тільки для догляду за очима; вони можуть вплинути на всі сфери — від косметики до харчових технологій. У цих галузях розуміння того, як контролювати текстуру, стабільність і плинність продукту, має вирішальне значення для його успіху.

Команда Веги зробила новий внесок у вивчення людської сльози і рецептури штучної сльози. Їхні інноваційні методи можуть допомогти нам краще зрозуміти і вирішити проблему різних очних захворювань. Команда прагне розширити свої дослідження і вивчити сльози людей з різними захворюваннями очей.

Перспективи цього дослідження полягають у можливості створення штучних сліз з урахуванням індивідуальних потреб, що може значно поліпшити комфорт і самопочуття людей, які страждають від симптомів сухого ока. Тож, коли ви наступного разу потягнетеся за флаконом очних крапель, згадайте, що за цим крихітним непоказним флаконом стоїть ціла наука, яка працює над тим, щоб ваші очі почувалися краще.

Раніше Фокус писав про те, що краплі для очей ефективно борються з короткозорістю. Від простої процедури перед оглядом до потенційної панацеї від дитячої короткозорості — звичайні очні краплі показали обнадійливий результат у боротьбі з міопією у дітей.

Також Фокус писав про те, як людям вдалося розвинути такий зір. Дослідники вважають, що своїм унікальним зором ми зобов'язані зовсім не поетапній еволюції, а введенню нової ДНК з бактерій.