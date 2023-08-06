Розв'язати проблему сліпоти. Вчені виростили у лабораторії клітини сітківки, використовуючи нанотехнології

Дослідники вважають, що їхній новий метод дасть змогу відновити клітини сітківки й усунути основну причину сліпоти в розвинених країнах.

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Дегенерація жовтої плями є формою втрати центрального зору, яка має серйозні соціальні, рухливі, а також психічні наслідки. Сьогодні це захворювання зачіпає мільйони людей у всьому світі, і з кожним роком його поширеність тільки зростає, пише Science Alert.

Дослідники зазначають, що дегенерація є наслідком пігментних клітин сітківки. Простими словами, наші тіла не можуть рости й замінювати ці клітини, щойно вони починають помирати, тому дослідники вивчають альтернативні методи заміни їх і мембрани, в якій вони розташовані. За словами біохіміка з Університету Англії Раскін Барбари Пірсіонек, раніше дослідники вже вирощували ці клітини в лабораторії, однак лише на плоскій поверхні, що "не мало біологічного значення".

Дослідження цих нових методів доводить, "клітинна лінія процвітає в тривимірному середовищі, яке забезпечують каркаси". За словами співавтора дослідження, науковця-біомедика з Ноттінгемського Трентського університету Біоли Егбовон, вони з колегами розробили спеціальні тривимірні каркаси, виготовлені з полімерних нановолокон, а потім вкрили їх стероїдом для зменшення запалення.

Під час дослідження вчені використовували техніку, відому як електроспіннінг: волокна нанометрової ширини виробляють шляхом впорскування розплавленого полімеру через поле високої напруги. У результаті вченим вдалося зберегти каркас досить тонким. Науковці використовували поліакриловий полімер, який забезпечив механічну міцність, а також полімер Джеффамін, що притягує води. Усе це разом дало змогу синтетичному каркасу діяти як мембрана.

Автори дослідження зазначають, що саме здатність матеріалу притягувати воду у кінцевому підсумку допомагає клітинам зв'язуватися з каркасом, а також стимулює їхній ріст. У більш ранніх дослідженнях вчені виявили, що коли цей ефект був занадто сильним, це врешті-решт призводило до загибелі клітин.

Передбачається, що нова формула команди є більш правильною, оскільки система збільшила зростання, а також тривалість життя клітин сітківки. Загалом ученим вдалося забезпечити життєздатність клітин протягом щонайменше 150 днів.

За словами Пірсіонек, результати їхнього дослідження вперше демонструють, що каркаси з нановолокон, оброблені протизапальною речовиною (флуоцинолону ацетонід), не тільки посилюють ріст клітин, а й диференціювання та функціональність клітин пігментного епітелію сітківки.

Зазначимо, що вчені й раніше робили спроби створити аналогічний каркас, проте використовували колаген і целюлозу. Але тепер учені вважають, що синтетичний варіант насправді буде легше зробити сумісним з імунною системою людини, а також простіше модифікувати.

Автори дослідження вважають, що новий метод може підтримати здоров'я необхідного єдиного шару клітин сітківки, виробляючи біомаркери, які вказують, що він працює природніше, ніж у попередніх спробах учених. Утім, дослідники зазначають, що будуть потрібні додаткові дослідження, щоб зрозуміти, наскільки цей метод виявиться життєздатним для лікування людей із дегенерацією жовтої плями.

Раніше Фокус писав про те, що вчені запевняють, що "лицьова сліпота" зустрічається частіше, ніж ми думали.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.