20 років роботи і десятки тисяч найменувань. Створено базу даних найзагадковіших генів

Щоб краще зрозуміти генетичні схеми людства, дослідники зібрали воєдино всі гени, про які їм майже нічого невідомо.

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Організм людини надзвичайно складний, а тому вчені досі не змогли розгадати всі його таємниці. Щоб краще зрозуміти наші генетичні схеми, вчені зібрали першу у світі базу даних генів Unknome, про які нам відомо надзвичайно мало. По суті, дослідники знають про їхнє існування, і про те, що вони кодують білки, проте поняття не мають, для чого вони потрібні, пише Science Alert.

За словами авторів "каталогу загадкових генів", у якийсь момент стало зрозуміло, що більшість наукових досліджень зосереджені на добре вивчених білках. Це навело на думку, що маловивчені гени невиправдано ігноруються. У результаті дослідники з Лабораторії молекулярної біології (LMB) у Великій Британії ухвалили рішення створити загальнодоступну і настроювану базу даних Unknome.

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Чорновий варіант послідовності геному людини, що містить десятки тисяч генів, з'явився ще близько 20 років тому. Відтоді вчені багато чому навчилися завдяки передовим технологіям, таким як CRISPR, проте десятки тисяч людських генів все ще залишаються загадковими.

За словами молекулярного біолога Жоао Роша та його колег, досі наука "ігнорувала" ці гени з безлічі причин. Одна з причин полягає в тому, що системи фінансування та рецензування здебільшого спрямовані на підтримку досліджень генів з уже виявленою клінічною важливістю або тих, що є більш численними, або широко поширеними серед лабораторних видів.

За словами авторів бази даних, їхнє дітище фактично ранжує білкові гени залежно від того, наскільки мало про них відомо для людей та інших видів, які зазвичай вивчають у лабораторних умовах.

Щоб продемонструвати роботу бази даних Unknome, вчені взяли зразок із 260 наших генів, що вважаються вкрай невідомими в базі даних, які також можна було знайти в геномі лабораторної мухи дрозофіли. Далі вони систематично видаляли спільні гени у мух, що розвиваються. Багато з них не вижили, демонструючи, що кодовані ними білки відіграють вирішальну роль у біології живих.

Видаливши експресію гена тільки у деяких тканинах мух, але не в інших, дослідники змогли визначити деякі з їхніх функцій. Деякі гени пов'язані з чоловічою фертильністю, розвитком і реакцією на стрес.

Таким чином вчені вважають, що надалі ця база даних може багато у чому допомогти дослідникам дізнатися більше про ці загадкові гени, про які поки що нам вкрай мало відомо. Автори дослідження сподіваються, що до розвитку бази даних долучаться дослідники з усього світу і вона стане розвиватися набагато швидше.

Раніше Фокус писав про те, що вчені змогли контролювати ДНК людини за допомогою струму.