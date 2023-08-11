Екстремальне похолодання призвело до вимирання ранніх людей у Європі 1,1 млн років тому

Найбільш ранні сліди життя людини, виявлені в Європі, знаходять на Іберійському півострові. Перші люди мігрували з Південно-Західної Азії близько 1,4 млн років тому.

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Дослідження, проведене Університетським коледжем Лондона, вказує на те, що період екстремального похолодання приблизно 1,1 млн років тому, ймовірно, призвів до зникнення перших людей у Європі. Про це повідомляє Heritage Daily.

Ґрунтуючись на палеокліматичних даних, дослідники виявили докази раніше невідомих екстремальних кліматичних умов. На думку авторів дослідження, за таких обставин стародавні люди не могли вижити і в підсумку територія Європи залишилася без людей.

Найбільш ранні сліди життя людини, виявлені в Європі, знаходять на Іберійському півострові. Перші люди мігрували з Південно-Західної Азії близько 1,4 млн років тому.

У ту епоху клімат був переважно теплим і вологим, іноді з невеликими похолоданнями. Згідно з поширеною раніше гіпотезою, після прибуття на територію сучасної Європи людям вдалося витримати різноманітні кліматичні коливання та пристосуватися до дедалі складніших умов. Така адаптація почалася близько з 900 000 років тому.

Керівник дослідження Хроніс Цедакіс заявив, що відкриття екстремального льодовикового похолодання близько 1,1 млн років тому кидає виклик ідеї про безперервне заселення Європи ранніми людьми.

Фото: Tom Bjorklund | Неандертальські батько і дочка

Вчені з UCL, Кембриджського університету і CSIC Barcelona вивчили хімічний склад морських мікроорганізмів і глибоководних відкладень, витягнутих біля берегів Португалії.

У підсумку знайдені докази вказали на наявність різких кліматичних перепадів, підсумком яких стало крайнє похолодання. Тоді температура поверхні океану біля Лісабона опустилася нижче 6 градусів за Цельсієм, а на прилеглій суші розширилися напівпустелі.

Нагадаємо, що дослідники відтворюють ДНК стародавніх людей, щоб розробити нові антибіотики.

Також повідомлялося, що 200 000 років тому неандертальці будували дивні конструкції всередині печер. Однак дослідники все ще не можуть зрозуміти їхнє призначення.