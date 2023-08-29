Особисте знеболювальне. Хронічні болі можуть бути безпосередньо пов'язані з нашим кишечником

Згідно з останнім дослідженням, секрети боротьби з безперервним болем можуть ховатися у вашому кишківнику.

Related video

Для деяких людей відчуття болю, яке не минає, це повсякденна реальність. Біль — це не просто відчуття, він впливає на наше життя, роботу і навіть взаємодію з оточуючими. Хоча лікарі багато розуміють про біль, вони ще багато чого не знають, особливо коли йдеться про хронічний біль. Тому що біль — це не тільки місце, де ви вдарилися пальцем ноги. Він пов'язаний із різними частинами тіла, включно з нашим кишечником, пише Medical News.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Зв'язок між кишечником і болем

Нещодавнє дослідження натякає на те, що мільйони крихітних організмів, які живуть у нашому шлунку (так званий мікробіом кишечника), можуть відігравати певну роль у тому, як ми відчуваємо біль. Звучить дивно, правда? Але ці крихітні істоти дійсно можуть "розмовляти" з нашим організмом, впливаючи на імунну систему і навіть на мозок. Ці розмови відбуваються через речовини, які вони виробляють, такі як коротколанцюгові жирні кислоти і триптофан. Їжа, яку ми їмо, також може впливати на ці розмови.

Занурення в дані дослідження

Дослідники вирішили з'ясувати, чи існує зв'язок між тим, що ми їмо, станом нашого кишківника та болем. Вони проаналізували майже два десятиліття досліджень і публікацій. Цікаво, що, хоча багато досліджень присвячені здоров'ю кишківника і болю, лише деякі з них враховують особливості харчування.

Результати скрупульозної наукової роботи

Завершивши свою титанічну працю, вчені підбили підсумки виконаної ними роботи і виділили такі висновки:

Географічні тенденції досліджень не дуже обнадіюють: США, Китай та Італія займають лідируючі позиції у вивченні зв'язку між кишечником, харчуванням і болем. Однак у глобальному масштабі вчені не так часто об'єднують свої зусилля, як можна було б припустити. Автори відзначили багато областей, де спільна співпраця принесла б плоди.

Увага до харчування обмежена: Кишечнику і болю приділяється багато уваги, але не так багато уваги приділяється харчуванню. Це серйозна прогалина, на думку авторів. Однак ті деякі дослідження, в яких враховувалася дієта, показали, що правильне харчування все ж може допомогти впоратися з хронічним болем завдяки впливу на здоров'я кишечника.

Багатообіцяючі результати дає застосування пробіотиків і пребіотиків: йдеться про хороші бактерії та джерела їхнього живлення відповідно. Деякі пробіотики, такі як Bifidobacterium і Lactobacillus, показали свій потенціал у лікуванні болю. Наприклад, в одному з досліджень на мишах було показано, що пробіотики можуть знижувати чутливість шлунка, викликану прийомом антибіотиків. Інше дослідження показало, що коротколанцюгові жирні кислоти, що виробляються нашими друзями з кишківника, можуть допомогти в разі хронічного болю.

Пересадка бактерій кишечника для лікування болю: Так, це звучить футуристично. Але пересадка кишкових бактерій від здорової людини до людини із синдромом подразненого кишківника в деяких випадках призводила до зменшення болю в животі. Однак для повного розуміння цього факту необхідні додаткові дослідження.

Подальша робота

Попри те, що отримані результати є цікавими, дослідження має свої недоліки. Наприклад, дослідники вивчали дані тільки з одного місця, тому там може бути більше інформації. Багато що ще належить з'ясувати про взаємозв'язок між нашим харчуванням, кишечником і болем. Але це дослідження додає ще один шматочок до головоломки. І хто знає? Можливо, коли-небудь відповідь на питання, як впоратися з болем, лежатиме в нашій тарілці!

Раніше Фокус писав про те, що бактерії в нашому кишечнику з народження потенційно прирікають нас на розвиток артриту. Прорив у розумінні дитячого ревматизму ставить кишкові бактерії в роль можливого винуватця розвитку недуги, завдяки новому дослідженню.

Також Фокус писав про епідемію хронічного болю в спині до 2050 року, коли людей, які страждають на недугу, стане понад 800 мільйонів. Від дітей до літніх людей — по всьому світу поширюється "тиха буря", що вражає найбільше тих, хто найменше цього очікує.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.