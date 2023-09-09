Мутант-канібал із РПП. Голодний черв'як здатний виростити величезний рот і з'їсти родичів

Спочатку найбільший представник свого виду здатний у стресовій ситуації трансформуватися в жахливе чудовисько, яке з'їсть усіх навколо, крім своїх дитинчат.

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У ґрунті нашої планети мешкає дивовижний крихітний черв'ячок, який під час стресу може виростити надзвичайно великий рот і з'їсти своїх побратимів. Його ім'я: Allodiplogaster sudhausi — вид черв'яків, або нематод, який, окрім гастрономічних звичок, вирізняється вже тим, що він приблизно вдвічі більший за своїх найближчих родичів, пише Science.

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Учені виявили, що, коли цей черв'як не отримує потрібної їжі, він зазнає трансформації. Замість звичного маленького рота в нього розвивається величезний, і він перетворюється на так звану "тератостоматичну морфу". Ця химерна довга назва бере свій початок від грецького слова "чудовисько" і з цим складно не погодитися.

Вивчаючи цих черв'яків, вчені пробували годувати їх різними видами їжі, щоб спостерігати за змінами. Несподіване відкриття було зроблено, коли черв'яків годували грибком Penicillium camemberti, який використовується для виробництва деяких з наших улюблених сирів, таких як камамбер. Саме ця їжа призвела до того, що у хробака виріс гігантський рот.

Цей черв'як не проти поласувати іншими черв'яками, але від своїх власних дитинчат він триматиметься подалі. Дивно, що такою здатністю володіє тільки Allodiplogaster sudhausi. Вчені вважають, що причиною такої поведінки може бути унікальний набір генів, що вдвічі перевищує звичайний.

Чому цей черв'як так чинить, запитаєте ви? Передбачається, що гриби можуть бути недостатньо поживними для цих істот. Тому в голодні часи можливість звернутися до інших черв'яків як до джерела їжі за допомогою вирослого великого рота може дати їм перевагу у виживанні. Хоча це може здатися дещо тривожним, багато тварин, опинившись у складних умовах, можуть вдатися до подібної поведінки, хоча зазвичай не такої екстремальної, як наш звивистий друг.

За великим рахунком, розуміння цих унікальних форм поведінки може дати нам уявлення про те, як тварини адаптуються та еволюціонують з плином часу і виживають у стресових умовах. Дізнавшись більше про цього хробака і його особливі гени, ми, можливо, відкриємо двері для нових інновацій у різних сферах нашого життя.

Раніше Фокус писав про те, що стародавні круглі черв'яки прокинулися після сплячки завдовжки 46000 років у сибірській мерзлоті. Дослідники відзначають, що древній крихітний черв'як відродився після тисячі років "сплячки" в льодах.

Також Фокус писав про те, що черв'як, який мешкає в пітонах, вперше проник і оселився в мозку людини. Вперше в історії медицини пристрасть жінки до місцевої зелені призвела до безпрецедентного і небезпечного зараження мозку черв'яком-паразитом.