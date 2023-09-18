Приховані під м'ятним покровом: небезпеки популярного інгредієнта ополіскувачів рота

Провівши дослідження популярних брендів ополіскувачів, вчені виявили, що загальним компонентом 62% цих засобів є неоднозначна речовина.

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Усі ми щодня користуємося різними продуктами, часто не замислюючись про їхній склад. Ополіскувач для рота, який для багатьох є основним засобом догляду за зубами, нещодавно був підданий мікроскопії в Туреччині. Про інгредієнти, що ховаються в глибині м'ятної рідини, які виявили вчені, пише Medical News.

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До складу ополіскувачів для рота зазвичай входять елементи, призначені для боротьби із зубним нальотом — основною причиною карієсу і захворювань ясен. Однак це ще не все. Деякі інгредієнти, такі як парабени, лаурилсульфат натрію і хлоргексидин, можуть спричиняти побічні ефекти, наприклад, алергію або зміну кольору зубів. Також, незважаючи на загрозливі заголовки, припущення про зв'язок між ополіскувачами для порожнини рота і раком порожнини рота поки що не підтверджені науковими даними.

Раніше в Туреччині вже проводилося вивчення інгредієнтів зубної пасти, але нове дослідження — одне з перших, присвячених ополіскувачам для порожнини рота. Дослідницька група вивчила всі наявні в Туреччині ополіскувачі для порожнини рота і склала каталог їхніх інгредієнтів. Крім того, вони вивчили вплив цих компонентів не тільки на порожнину рота, а й на загальний стан здоров'я.

Вчені витягли таку загальну інформацію зі своєї роботи:

17 торгових марок пропонують 45 різних засобів для полоскання рота.

Ці засоби містять 116 унікальних інгредієнтів.

Найпоширенішими інгредієнтами, що входять до складу ополіскувачів для порожнини рота, є ароматизатор, фторид натрію, сахарин натрію, сорбітол, пропіленгліколь, полоксамер, гліцерин і ментол.

Фторид натрію є загальним компонентом 62% цих засобів. Вважається, що цей компонент допомагає запобігти карієсу, але його використання у великих кількостях може мати побічні ефекти.

Фторид натрію справді є активним компонентом багатьох засобів для догляду за зубами завдяки його доведеній користі в профілактиці карієсу. Однак дуже важливо дотримуватися відповідного балансу, і ось чому:

Флюороз зубів. Передозування фтору, особливо в дітей молодше восьми років, коли постійні зуби ще тільки формуються, може призвести до розвитку флюорозу зубів. Цей стан характеризується білим або коричневим кольором, або плямами на емалі, що, хоча й має здебільшого косметичний характер, свідчить про надмірний вплив фтору на зуби в період їхнього розвитку.

Передозування фтору, особливо в дітей молодше восьми років, коли постійні зуби ще тільки формуються, може призвести до розвитку флюорозу зубів. Цей стан характеризується білим або коричневим кольором, або плямами на емалі, що, хоча й має здебільшого косметичний характер, свідчить про надмірний вплив фтору на зуби в період їхнього розвитку. Скелетний флюороз. Це більш серйозне захворювання, що виникає внаслідок тривалого впливу високих концентрацій фтору. Він вражає кістки та суглоби, що може призвести до болю та обмеження рухливості. Хоча в країнах, де рівень фтору у водопровідній воді контролюється, це захворювання трапляється рідко, на нього все ж слід зважати тим, хто використовує численні фторвмісні продукти.

Це більш серйозне захворювання, що виникає внаслідок тривалого впливу високих концентрацій фтору. Він вражає кістки та суглоби, що може призвести до болю та обмеження рухливості. Хоча в країнах, де рівень фтору у водопровідній воді контролюється, це захворювання трапляється рідко, на нього все ж слід зважати тим, хто використовує численні фторвмісні продукти. Неврологічні ефекти. У деяких дослідженнях висловлюється припущення, що надмірний вплив фтору може чинити негативний вплив на когнітивний розвиток дітей. Дослідження, проведені Гарвардською школою громадської охорони здоров'я та Китайським медичним університетом, засвідчили, що діти, які мешкають у районах із високим вмістом природного фтору у воді, мають помітно нижчі показники IQ, ніж діти, які мешкають у районах із нижчим вмістом фтору.

У деяких дослідженнях висловлюється припущення, що надмірний вплив фтору може чинити негативний вплив на когнітивний розвиток дітей. Дослідження, проведені Гарвардською школою громадської охорони здоров'я та Китайським медичним університетом, засвідчили, що діти, які мешкають у районах із високим вмістом природного фтору у воді, мають помітно нижчі показники IQ, ніж діти, які мешкають у районах із нижчим вмістом фтору. Інші побічні ефекти. Надмірне споживання фтору може призвести до шлункових розладів, шкірного висипу та головного болю в деяких людей. У важких випадках він може спричинити утруднення дихання або навіть серцевий напад, хоча такі випадки вкрай рідкісні та зазвичай пов'язані з випадковим потраплянням в організм.

Важливо пам'ятати, що фтор у необхідних кількостях корисний. Проблеми виникають при постійному передозуванні. З огляду на наявність фтору не тільки в ополіскувачах для порожнини рота, а й у зубних пастах, водопровідній воді (в районах, де вода фторована), деяких оброблених напоях і продуктах харчування, вкрай важливо контролювати загальне добове його споживання, щоб воно не перевищувало рекомендованих меж.

Примітно, що багато турецьких ополіскувачів для порожнини рота містять хлоргексидин у концентраціях, які можуть виявитися неефективними в боротьбі із зубним нальотом. Крім того, деякі ополіскувачі містять спирт, але неясно, чи є він потенційно небезпечним етиловим спиртом. Що стосується натуральних інгредієнтів, то в багатьох продуктах використовується ментол, який отримують із рослин і який має відомі корисні властивості.

Незважаючи на те, що це дослідження було проведено в Туреччині, його результати не обмежуються лише цією країною. Воно дає змогу отримати цінні відомості про склад і потенційний вплив ополіскувачів для порожнини рота — засобів, якими щодня користуються мільйони людей у всьому світі. Для пересічної людини розуміння того, що міститься всередині цих флаконів, важливе для усвідомленого вибору засобів для догляду за порожниною рота. Це підкреслює необхідність завчасного ознайомлення з інгредієнтами, їхніми перевагами та потенційними ризиками. Виявляючи прогалини в наших знаннях і необхідність подальшого вивчення подібних продуктів, дане дослідження слугує підґрунтям для прийняття усвідомлених рішень щодо догляду за порожниною рота, незалежно від місця проживання. Таким чином, результати цього дослідження можуть допомогти у виборі більш безпечних і ефективних методів догляду за порожниною рота.

Раніше Фокус писав про те, які рідини для полоскання рота не варто використовувати. Дослідники попереджають, що засоби, покликані освіжити подих, можуть збільшити ризик пошкодження зубної емалі.

Також Фокус писав про те, що вчені впоралися з настирливою чутливістю зубів. Відкусити крижане морозиво, не відчуваючи при цьому гострого болю, можливо, більше не мрія, завдяки новому стоматологічному дослідженню.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.