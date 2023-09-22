Хід за батьками. Учені назвали простий спосіб допомогти дітям краще вчитися в школі

Нове дослідження показує, що успішність дитини в школі багато у чому залежить від того, скільки часу і як вони проводять разом із батьками.

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Попри те, що у батьків може виникнути спокуса полежати на дивані після важкого робочого дня, вчені попереджають — краще буде приділити трохи часу власній дитині. Результати свідчать, що проведення часу батьків із дітьми безпосередньо впливає на їхню успішність у школі, пише Daily Mail.

Група дослідників з Університету Лідса дійшла висновку, що батьки здатні чинити "унікальний вплив" на розвиток своїх дітей. Водночас учені виявили, що у чоловіків часто просто не вистачає сил проводити час із власним чадом через втому на роботі.

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Нове дослідження було проведено під керівництвом доктора наукового співробітника Школи бізнесу Університету Лідса Хелен Норман. Під час дослідження вчені проаналізували вибірку майже з 5 000 сімей із двома батьками в Англії, які все ще перебувають у стосунках. Зазначимо, що в дослідженні не брали до уваги сім'ї з одним із батьків, діти розлучених, які живуть у різних місцях, а також одностатеві пари з дітьми.

Дослідники зазначають, що дані були взяті з когортного дослідження тисячоліття, під час якого було зібрано інформацію про дітей, народжених у період із 2000 до 2002 року, у міру їхнього дорослішання.

Під час дослідження вчені проаналізували залученість кожного з батьків у віці трьох, п'яти та семи років. Батьків попросили відповісти на низку запитань про те, як часто вони займалися з дитиною різними видами діяльності, наприклад, співом, читанням, іграми з іграшками, розповіданням історій та іншими заняттями. Також батьки розповіли про те, як часто водили дітей на дитячі майданчики на відкритому повітрі. Реципієнти відповіли на кожне запитання за шестибальною шкалою, де "зовсім ні" означало 1 бал, а "щодня" дорівнювало 6 балам. Після цього вчені підсумували й проаналізували бали.

Результати свідчать про те, що читання, ігри, малювання і навіть спів дітям у віці трьох років допомагає поліпшити їхню успішність до п'яти років. Це стосується проведення часу батьків із дітьми. При цьому, матері також можуть поліпшити академічні навички свого чада, але загалом результати свідчать про те, що вони мають більший вплив на емоційну та соціальну поведінку маленьких дітей.

За словами Норман, загалом, вони з колегами помітили, що матері все ще частіше беруть на себе відповідальність за проведення часу з дітьми. Однак результати дослідження чітко показують, якщо батьки також активно займатимуться доглядом за дітьми, це дасть змогу значно збільшити ймовірність того, що в початковій школі вони отримуватимуть вищі оцінки.

У результаті автори дослідження наполягають, що вкрай важливо заохочувати й підтримувати батьків у поділі турботи про дітей, починаючи з найбільш ранніх етапів життя. Вчені вважають, що батьки "привносять щось інше" в розвиток дитини, оскільки схильні взаємодіяти зі своїми дітьми інакше, ніж матері. Наприклад, батьки з більшою ймовірністю надаватимуть перевагу більшій фізичній активності, що дає змогу надалі розвинути в дитини поведінку, пов'язану з прийняттям ризику та розв'язанням проблем.

Автори дослідження також зазначають, що більша взаємодія дітей з батьками в більш маленькому віці призвела до вищих оцінок з математики, граматики, а також покращила рухові навички дитини. При цьому участь татусів у житті 5-річного малюка, також допомогла поліпшити його оцінки в 7-річному віці.

Команда також зазначає, що позитивний вплив взаємодії з батьком не залежав від статі дитини, етнічної приналежності, віку в навчальному році та доходу сім'ї.

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