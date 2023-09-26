Темний бік антибіотиків. Покликані боротися з бактеріями, вони насправді допомагають їм

За результатами дослідження, препарати впливають навіть на бактерії, у яких відсутня стійкість до антибіотиків, часто буквально рятуючи їх від загибелі.

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Ми завжди вважали антибіотики вбивцями бактерій. Саме їх призначають лікарі в разі бактеріальних інфекцій, очікуючи, що вони або вб'ють шкідників, або призупинять їх ріст. Однак нове дослідження дало змогу виявити дивовижне відкриття: деякі бактерії насправді отримують користь від антибіотиків, що дозволить їм виживати довше, пише The Independent.

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Результати, отримані під час дослідження, можуть здатися нелогічними і йти в розріз з усім, що нам відомо, але воно виявило, що деякі бактерії під час експерименту навіть не росли, поки їм не давали антибіотики. Це не просто цікаво, це життєво важлива інформація. Стійкість до антибіотиків, коли бактерії еволюціонують, щоб протистояти лікам, призначеним для їх знищення, стає нагальною глобальною проблемою. За деякими прогнозами, якщо не вирішити проблему стійкості до антибіотиків, то до 2050 року інфекції, що не піддаються лікуванню, можуть очолити список причин смертності у світі. Але нове відкриття вносить новий пласт проблем в і без того складну ситуацію.

Дослідження показало, що окремі антибіотики фактично знижують стрес бактерій, запобігаючи їхній загибелі в той момент, коли вони перебувають на межі смерті. Простіше кажучи, антибіотики діяли як система підтримки бактерій, допомагаючи вижити більшій їх кількості, ніж якби їх залишили без впливу ліків. Таким чином, створені на благо препарати, по суті, збільшували тривалість життя небажаних організмів.

Професор Роберт Бірдмор з Ексетерського університету, провідний автор дослідження, заявив, що деякі штами бактерій просто не могли рости в контрольованих лабораторних умовах без підживлення антибіотиками. За його словами, це відкриття перевернуло традиційне уявлення вчених про антибіотики. Воно вказує на те, що наше нинішнє розуміння того, як антибіотики впливають на бактеріальні екосистеми, наприклад, у наших кишківниках або навіть у річках, що зазнали впливу медичних відходів, є неповним. Існують побічні ефекти, про які ми раніше не замислювалися, і наслідки їхнього впливу на баланс бактеріальних популяцій залишаються невідомими і, потенційно, катастрофічними.

Але як саме проходить процес позитивної взаємодії бактерії та антибіотиків? Бактерії зазнають стрибків і уповільнення росту. Уповільнення росту, або відмирання, відбувається за нестачі поживних речовин. І хоча відомо, що антибіотики безпосередньо сповільнюють ріст бактерій, у цьому дослідженні було виявлено інший нюанс. Під час тестування бактерій E.coli вчені виявили, що антибіотики, які впливають на рибосоми — крихітні "фабрики" всередині клітин, що допомагають перетворювати ДНК на білки, також сповільнюють ріст бактерій під час їхніх стрибків. Ще більш гнітючим є той факт, що вони також зупиняли вимирання бактерій за нестачі поживних речовин, потенційно продовжуючи їхнє руйнівне існування в уражених ділянках.

Докторка Емілі Вуд, ще один дослідниця, пояснює цей феномен такими словами: "Вважайте, що антибіотики — це антиоксиданти для цих бактерій. Вони допомагають клітинам справлятися з відходами, які вони виробляють у процесі росту". Цікаво, що стійкі до антибіотиків бактерії, які викликають у науки найбільше занепокоєння, не показали такої переваги, що говорить про те, що в даному контексті антибіотики, на щастя, не сприяють розвитку резистентності. Наразі команда планує вивчити, як ці відкриті побічні ефекти антибіотиків впливають на поведінку кількох видів бактерій під час їхнього спільного існування.

Схоже, що антибіотики, які зазвичай розглядаються як противники бактерій, іноді можуть відігравати дивовижну допоміжну роль, буквально рятуючи їх від смерті, тим самим потенційно наближаючи нашу. Ці нові знання додають новий вимір у наше розуміння виживання бактерій і ширших наслідків використання антибіотиків, що в будь-якому разі повинно позитивно позначитися на більш обережних і ефективних практиках лікування безлічі захворювань.

Раніше Фокус писав про те, як невдалий антибіотик перетворили на засіб від бур'янів. Вчені переробили невдалий антибіотик на потужну зброю проти інвазивних бур'янів, давши надію фермерам, які борються зі зростаючою стійкістю до гербіцидів.

Також Фокус писав про те, що стійкі до антибіотиків бактерії процвітають у лікарнях. Провівши докладне дослідження стічних вод у лікувальних установах, вчені виявили місця, що кишать шкідливими бактеріями. І що ще гірше — багато з них стійкі до антибіотиків.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.