Заспокоїть імунну систему. Відкрита властивість імбиру допоможе вилікувати непереможні захворювання

У спробі знайти ключ до порятунку мільйонів від важковиліковних аутоімунних захворювань, погляд науки припав на популярну і поширену спецію, що має безліч корисних якостей.

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Імбир, який широко використовується в кулінарії завдяки своєму пікантному смаку, відкрив нову несподівану перевагу для здоров'я. Останні дослідження показують, що популярна спеція може відігравати певну роль у захисті від деяких аутоімунних захворювань, пише Medical News.

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Аутоімунні захворювання, такі як вовчак і антифосфоліпідний синдром (АФС), виникають, коли імунна система організму помилково атакує власні клітини. Ці захворювання можуть призводити до цілої низки проблем зі здоров'ям і часто є важковиліковними. Особливе занепокоєння при цих захворюваннях викликає незвична поведінка одного з видів білих кров'яних тілець, званого нейтрофілом. Коли ці клітини стають надмірно активними, вони виділяють своєрідну павутину, що призводить до запалення та інших ускладнень в організмі.

Дослідники шукають способи заспокоїти ці гіперактивні нейтрофіли, і імбир може стати потенційним рішенням цієї проблеми. У новому дослідженні вивчали вплив екстрактів імбиру на ці неслухняні нейтрофіли. Вчені перевірили дію екстрактів імбиру в лабораторних умовах, на мишах і на невеликій групі людей-добровольців. Отримані результати дали авторам надію.

Екстракти імбиру, мабуть, заспокоюють гіперактивні нейтрофіли, не дозволяючи їм випускати свої шкідливі мережі. В експериментах на мишах вживання імбиру призводило до зменшення ознак вовчака та АФ. Ще більш багатообіцяючим є той факт, що під час вживання імбиру протягом лише одного тижня шкідлива активність нейтрофілів знижувалася, що дає підстави припустити, що імбир може чинити аналогічну швидкодієву захисну дію і на людей.

Ці результати вкрай важливі, оскільки вовчак і АФС, поряд з іншими аутоімунними захворюваннями, докорінно змінюють життя хворих і пов'язані зі значними ризиками для здоров'я і витратами. Хоча дане дослідження не дає змоги стверджувати, що імбир є повноцінними ліками, воно підкреслює його потенціал, як корисної дієтичної добавки для тих, хто перебуває в групі ризику.

Ба більше, отримані висновки стосуються не тільки аутоімунних захворювань. Пам'ятаєте про нейтрофіли та їхні павутиноподібні виділення, описані вище? Так ось, ці самі виділення були пов'язані з ускладненнями за таких захворювань, як Covid-19. Таким чином, розуміння того, як їх контролювати, може мати ширші наслідки.

А поки науці ще належить перевірити цей ефект спеції на людях, любителі імбиру можуть приготуватися внести в список його корисних якостей нове відкриття. Доданий в улюблену страву, заварений у чай або прийнятий як добавка, імбир може стати не просто смаковим доповненням, а й ключем до зміцнення здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, як імбир з Південно-Східної Азії допомагає в боротьбі з раком. Цей імбир відомий своїм неповторним ароматом. Але в майбутньому він може стати потенційним засобом боротьби з раком, завдяки незвичайним властивостям його екстракту.

Також Фокус писав про те, як кардамон може змінити боротьбу із зайвою вагою. Новаторське дослідження від Texas A&M AgriLife заглиблюється в потенціал кардамону, розкриваючи його вплив на метаболізм і багатообіцяючу роль у вирішенні проблем, пов'язаних з ожирінням.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.