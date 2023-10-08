Ізраїльська загадка: незвичайна гробниця розкриває таємниці давніх часів

Дослідники Тель-Авівського університету виявили гробницю кремованої жінки часів Олександра Македонського.

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На околицях Єрусалима (Ізраїль) археологи виявили гробницю, в якій спочивали останки молодої жінки. Це стародавнє місце упокоєння не було звичайною гробницею. Поруч із кремованими останками жінки було знайдено рідкісне дзеркало-скринька, яке, як виявилося, було в ідеальному стані, пише Express.

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То ким же була ця жінка і чому її гробниця так інтригує? Археологи припускають, що вона могла бути ескортом для "гетайри" — так у Стародавній Греції називали дружину царя високого класу. Але нехай термін "ескорт" не вводить вас в оману. Ці жінки служили не тільки для фізичної близькості, вони також пропонували елітним клієнтам інтелектуальне спілкування.

Ще більш цікавою цю знахідку робить можливість того, що вона була якось пов'язана з Олександром Македонським і його величезною імперією. Можливо, вона подорожувала з його армією.

Погляд у минуле

Фахівці Тель-Авівського університету, які проводили дослідження, вважають, що в цій гробниці зберігаються найбільш ранні свідчення кремації, знайдені в Ізраїлі з елліністичного періоду. Простіше кажучи, ця гробниця належить до того часу, коли вплив Олександра Македонського ще відчувався в усьому стародавньому світі.

Доктор Гай Штібель, один зі співавторів дослідження, зізнався, що спочатку гробниця викликала багато запитань. Чому гробниця грецької жінки була розташована вздовж шосе, що веде до Єрусалима, далеко від будь-яких поселень того часу? Відповіді, як виявилося, криються в артефактах гробниці.

Дзеркало — ключ до розгадки

Виявлення рідкісного дзеркала-скриньки зіграло вирішальну роль у розгадці цієї стародавньої таємниці. Ліат Оз, яка керувала розкопками з боку Ізраїльського управління старожитностей (IAA), підкреслила, наскільки ексклюзивним був цей предмет. Справді, це тільки друге дзеркало такого роду, знайдене в Ізраїлі, і одне з усього 63 подібних дзеркал, відомих у всьому елліністичному світі.

Такі дзеркала зазвичай асоціювалися з грецькими жінками, і на них часто зображувалися ідеалізовані жінки або богині, такі як Афродіта. Однак той факт, що дзеркало було знайдено на узбіччі дороги, дає змогу припустити, що похована тут жінка, найімовірніше, подорожувала разом з рухомою армією, що рідко траплялося з грецькими дружинами.

Розкриття минулого

Хоча це відкриття вже є видатним, попереду ще багато цікавого. Майбутні дослідження можуть виявити, з якою армією чи правителем була пов'язана ця жінка, і, можливо, пролити світло на її історію.

Елі Ескусідо, директор IAA, зазначив, що це яскравий приклад того, як археологія і дослідження можуть об'єднати свої зусилля для розкриття секретів давно забутого світу. Завдяки сучасним технологіям і триваючим дослідженням ми зможемо незабаром краще пізнати цю жінку та її культуру, відкривши вікно в стародавню епоху, яку ми вважали назавжди втраченою.

Таким чином, виявлення стародавньої гробниці та її інтригуючого вмісту дає нам змогу зазирнути в життя жінки з минулої епохи, викликаючи цікавість з приводу її зв'язку з одним із найвідоміших діячів історії — Олександром Македонським. Це нагадування про те, що в історії ще багато таємниць, які чекають свого розкриття.

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А також Фокус розповідав про гробницю самого царя. Точні причина смерті і місце поховання засновника однієї з найбільших імперій в історії досі залишаються загадкою. Але у вчених є деякі припущення з цього приводу.