Краса, що вимирає: у Великій Британії рятують флору, яка перебуває на межі зникнення (фото)

Неповторність подібних тропічних лісів полягає в тому, що вони розташовані в середніх широтах Землі, отримують величезну кількість опадів і є домівкою для рідкісних представників флори планети.

Related video

У Великій Британії, вздовж західного узбережжя, знаходяться осередки пишних тропічних лісів помірного поясу. Це не ті тропічні ліси, які можна побачити в документальних фільмах, але вони не менш зачаровують. Вони густі, оповиті туманом і в них випадає багато опадів. Але найголовніше — в них ростуть неймовірні лишайники, які не зустрічаються більше ніде у світі. І вся ця краса перебуває під загрозою зникнення, пише BBC.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

З плином часу різні чинники, такі як вирубка лісів, зміна клімату, забруднення повітря і такі хвороби, як відмирання ясена, поставили під загрозу ці місця проживання. У результаті деякі з цих унікальних рослин і грибів опинилися на межі зникнення. Так, наприклад, існує особливий лишайник, який, як вважається, мешкає тільки в одному лісі в Сомерсеті.

Ущелина Лідфорд у Девоні: Один із небагатьох тропічних лісів помірного поясу у Великій Британії Фото: BBC

Якщо вам цікаво, що таке тропічні ліси помірного поясу, то це ліси, розташовані в середніх широтах Землі, які отримують велику кількість опадів. Вони вологі, м'які і являють собою унікальне середовище для певних рослин і грибів. Такі тропічні ліси можна зустріти в Шотландії, на півночі Уельсу, в Озерному краї та на південному заході Англії. Однак через багаторічну вирубку лісів і надмірне випасання худоби вони стали набагато меншими, ніж раніше.

Цей рідкісний лишайник мешкає тільки в тропічних лісах Великої Британії та Ірландії Фото: April Windle

Дві природоохоронні організації, The National Trust і PlantLife, усвідомили важливість цих тропічних лісів і активно працюють над їхнім захистом. Демельза Гайд описує ці місця як "мініатюрний світ мохів і лишайників" і вважає, що вони є серцем і душею подібних лісів. У таких місцях, як ущелина Лідфорд, багато рідкісних видів було виявлено зовсім недавно. Наразі фахівці з охорони природи переносять лишайники з вмираючих дерев у здоровіші ділянки лісу і висаджують нові дерева, щоб допомогти цим видам процвітати.

Кораловий лишайник, що мешкає на корі дерев Фото: Guy Shrubsole

Найімовірніше, ви не знайомі з лишайниками, але вони дуже цікаві. Вони не є рослинами, а складаються з грибів, що живуть разом з іншими організмами, наприклад водоростями. У Великій Британії та Ірландії росте понад 2 000 видів лишайників, і значна їхня кількість трапляється саме в тропічних лісах помірного поясу. Два види лишайників — кінський лишайник (Bryoria smithii) і рідкісний зап'яткоподібний лишайник (Arthonia thoriana) — настільки рідкісні, що трапляються практично тільки в кількох подібних місцях.

Тропічні ліси помірного поясу складаються з дуба, берези, ясена, сосни та ліщини Фото: BBC

Натуралістка Ейпріл Віндл, яка захоплюється лишайниками, вважає, що, хоча світ часто звертає увагу на великі, харизматичні види, саме такі дрібні представники природи, як ці лишайники, роблять ці місця проживання воістину безцінними. Їхня рідкість, у деяких випадках, перевершує самі ліси, в яких вони мешкають.

Пасма лишайника уснея (Usnea articulata) Фото: BBC

Дивно, що донедавна багато хто не знав про ці тропічні ліси у Великій Британії та про необхідність їх охорони. Наразі в Девоні реалізується проєкт, спрямований на відновлення цих лісів для забезпечення виживання їхнього унікального рослинного і тваринного світу. Стратегія проєкту передбачає видалення інвазивних рослин, посадку нових дерев натомість уражених хворобами, а також переселення лишайників з дерев, що відмирають, у здоровіші ділянки лісу. Організації та влада сподіваються не тільки зберегти ці місця проживання, а й дати їм можливість процвітати для майбутніх поколінь.

Раніше Фокус писав про те, як вченим вдалося зафіксувати момент формування молотоподібної голови у вимираючого виду акул. Вчені змогли задокументувати момент формування молота у молотоголової акули, скориставшись, можливо, останньою можливістю вивчити цей вид краще.

Також Фокус писав про те, що ймовірність вимирання людства в цьому столітті дорівнює 1 до 6 і про те, що це для нас означає. Дослідники розповіли, як розуміти прогноз про те, що людство може загинути вже до 2100 року.