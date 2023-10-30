Мікросвіт вагою з ананас. Учені з'ясували, з чого складається і скільки важить наша імунна система

Провівши нове дослідження, вчені змогли досить точно підрахувати величезну кількість імунних клітин усередині нас і навіть виміряти їхню загальну вагу, виявивши цікаві нюанси.

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Нещодавнє дослідження показало, що імунна система людини, яка складається з різних тканин, що захищають від чужорідних загарбників, налічує близько 1,8 трлн клітин. Щоб уявити собі цю цифру, можна сказати, що в дорослого чоловіка середнього зросту сумарна вага цих клітин становить близько 1,2 кг, що еквівалентно ананасу або шести хом'якам. Про дослідження величезного мікросвіту всередині нашого організму пише ScienceAlert.

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Співробітники Наукового інституту Вейцмана поставили перед собою завдання дати комплексну оцінку кількості, розподілу і сукупної маси імунних клітин в організмі людини. Попередні методи здебільшого вивчали окремі тканини або конкретні типи клітин, часто на гризунах, що обмежувало їхнє ширше застосування до різноманітних людських популяцій.

Одним із головних питань імунології є визначення органу, в якому знаходиться найбільша кількість імунних клітин. Хоча часто згадується шлунково-кишковий тракт, інші дослідження показують, що основним резервуаром можуть бути лімфатичні вузли. Лімфатичні вузли — це крихітні тканини бобовидної форми, розташовані вздовж лімфатичних судин, у яких перебувають імунні клітини до того, як вони потраплять у кров. Ба більше, існує виражений зв'язок між імунними клітинами кишківника та загальним станом здоров'я.

Дослідники використовували дані попередніх досліджень та аналізи зразків тканин для оцінки розподілу імунних клітин. Вони зазначили коливання кількості імунних клітин під впливом таких чинників, як інфекції, стать, вага та вік.

Згідно з отриманими даними, 73-кілограмовий чоловік у віці 20 років містить близько 1,8 трильйона імунних клітин. Для порівняння, у 60-кілограмової жінки того ж віку при вазі близько 1 кг імунні клітини становлять близько 1,5 трлн У 10-річної дитини — близько 1 трлн. клітин за їхньої маси в 600 г. Однак до цих оцінок слід підходити з обережністю, тим паче що жінки більш схильні до деяких аутоімунних захворювань, а імунна система дітей перебуває у стадії становлення.

Складання карти різних типів імунних клітин, розташованих по всьому організму Фото: PNAS, 2023

Далі в дослідженні детально розглянуто склад імунної системи: лімфоцити, що відповідають за нейтралізацію загроз і запуск клітинного захисту, становлять 40% імунних клітин, але тільки 15% від їхньої загальної ваги. Нейтрофіли, лейкоцити, що знищують бактеріальні загрози, становлять ще 40% імунних клітин і 15% від загальної маси. І навпаки, макрофаги, дендритні клітини та опасисті клітини, що значно перевершують їх за розмірами, становлять менше 20% імунних клітин, але на їхню частку припадає понад 60% клітинної маси.

Дивно, але тільки 3% усіх імунних клітин мешкає в кишечнику, і лише 2% — у крові. Основними імунологічними органами, в яких зосереджена більшість лімфоцитів і нейтрофілів, є лімфатичні вузли, кістковий мозок і селезінка. Однак кишечник залишається найважливішим органом антитіло-опосередкованого імунітету завдяки наявності в ньому значної кількості плазматичних клітин, підсумували свою роботу дослідники.

Раніше Фокус писав про те, що імунітет від Covid-19 з'явився в людях ще задовго до початку пандемії. Можливо, вчені виявили в людях вбудований генетичний захист від симптомів Covid-19, що дає нову надію на контроль над вірусом у постпандемічний період.

Також Фокус писав про імунітет від стресу, який може виробити кожен. Природа дає людині безліч способів впоратися з різними викликами здоров'ю, і наука зібрала велику кількість доказів того, що стрес не є виключенням із правил.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.