Хірургічна скринька Пандори. Лікарі розповіли про найдивніші знахідки всередині людей

Хоча вилучення чужорідних предметів із тіл людей уже є нормою для безлічі хірургів, деякі з витягнутих предметів змогли б вразити навіть лікарів, які багато чого бачили.

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Згідно з базою даних Комісії з безпеки споживчих товарів США (КБCТ), у 2021 р. у тілах людей було виявлено різні несподівані предмети, включно з магнітами, зарядними пристроями, льодяниками й навіть апельсиновими кірками. За даними Центрів із контролю і профілактики захворювань (ЦКЗ), того року ці інциденти стали дев'ятою за рахунком причиною звернень до відділень невідкладної допомоги у зв'язку з ненавмисними травмами, а серед дорослих жителів США було зареєстровано майже 278 тис. випадків, пише Fox News.

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Доктор Марк Сігел, професор медицини Медичного центру NYU Langone, зазначив, що частота подібних інцидентів не дивна, особливо якщо врахувати, що значна частина з них пов'язана з використанням сексуальних пристроїв. Сігел розповів про випадок, коли дитина відчувала біль через батарейку, що застрягла в носовому проході і була успішно витягнута.

У блозі Defector від грудня 2022 року детально описано випадки з бази даних КБCТ із класифікацією предметів за отворами, у яких вони були виявлені. У вуха потрапляли різні предмети, як-от запонки, цукерки та канцелярське приладдя, а в ніс — різні предмети, від частинок їжі до іграшок. Проковтування сторонніх предметів також стало причиною багатьох звернень за невідкладною допомогою, причому предмети варіювалися від кухонного приладдя до господарських інструментів.

Як чоловіки, так і жінки зверталися до служби швидкої допомоги після введення в статеві органи різних предметів, включно з побутовими предметами та продуктами харчування. Аналогічним чином, ректальне введення різних предметів, від побутового начиння до іграшок, також призводило до звернення в лікарню.

У дослідженні, опублікованому в American Journal of Emergency Medicine в липні 2023 р., вказується, що подібні випадки потрапляння сторонніх предметів у пряму кишку призводять до госпіталізації тисяч осіб щорічно. Доктор Сігел наголосив, що отвори не призначені для введення подібних предметів, за винятком процедур, що проводяться під медичним контролем.

Раніше Фокус писав про розробку нових стовбурових клітин, що дозволяють безпечно пересаджувати серце. У минулому приживлені стовбурові клітини викликали небезпечні серцеві ритми, що робило терапію стовбуровими клітинами ризикованою пропозицією.

Також Фокус писав про те, що меланому збираються лікувати пересадкою калу в кишечник. Результати перших клінічних випробувань свідчать про те, що пересадка фекалій може підвищити ефективність лікування недуги.