Усе заради благословення: на ацтекському фестиваль жерці вдягали шкіру військовополонених

Ацтеки мали багато вірувань, пов’язаних з жертвоприношеннями, зокрема під час релігійних фестивалів. Проте серед них виділяється Тлакашіпеуаліцтлі, святкування, під час якого жерці вдягали людську шкіру.

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Одним із найбільш моторошних і незвичайних фестивалів стародавнього світу був ацтекський Тлакашіпеуаліцтлі (Tlacaxipehualiztli). Він проводився щороку протягом другого місяця ацтекського календаря і був присвячений Шіпе-Тотеку, богу родючості, сільського господарства та війни, пише Ancient Origins.

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Що робило цей фестиваль справді унікальним і жахливим, так це його ритуальна практика, коли жерці одягали людську шкіру. Щоб зрозуміти цю моторошну традицію, ми повинні спочатку оцінити символізм, що стоїть за нею.

Шіпе-Тотека часто зображували у здертій людській шкірі, що символізувало тему відродження та життєвого циклу. Здирання шкіри з принесеної в жертву людини, а потім вдягання її вважалося способом втілення цього божества, що уособлювало кінець старих сезонів і початок нових.

Шіпе-Тотек, ім'я якого з науатль перекладається як "Той, з обдертою шкірою" Фото: Public Domain

Перед основним ритуалом обрані жертви, часто військовополонені, перетворювалися, щоб уособлювати бога Шіпе-Тотека. Їх вбирали у вишукані костюми і виводили на парад, де вони проводили свої останні дні в цій божественній імітації. Після жертвоприношення жерці ретельно знімали шкіру з тіла. У церемоніальній процесії шкіру передавали жерцям, які одягали її на себе, стаючи живими втіленнями божества.

Для ацтеків це дійство не мало бути жахливим заради самого жаху. Це був глибоко духовний жест, спосіб наблизитися до бога, якому вони поклонялися, і отримати його благословення на майбутній сільськогосподарський сезон.

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Протягом наступних 20 днів після ритуалу жерці носили шкіру під час публічних церемоній та повсякденної діяльності. З часом шкіра у природний спосіб розкладалася, що символізувало цикл смерті та відродження. Коли цей період закінчувався, гнилу шкіру знімали і зберігали у священних підземних камерах, які, за повір'ям, містили божественну енергію.

Хоча ацтекський фестиваль Tlacaxipehualiztli з його ритуальним носінням людської шкіри, можливо, є однією з найбільш моторошних подій в давній історії. Однак він слугує яскравим прикладом того, наскільки глибоко люди можуть бути пов'язані зі своїми віруваннями і як далеко вони готові зайти, щоб здобути прихильність своїх богів.

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