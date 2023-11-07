Невидима загроза в їжі: небезпечні бактерії все частіше заражають овочі та фрукти

У новому дослідженні вчені виявили відсоток зараження продуктів харчування, а також потенційні осередки поширення шкідливих організмів на нашу їжу.

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У новому дослідженні вивчається, яким чином деякі бактерії, що спричиняють харчові захворювання, можуть забруднювати готові до вживання овочі та фрукти. Починаючи з 1960-х років, споживання цих продуктів зростає, а разом з ним зростають і випадки захворювань, пов'язаних із вживанням їжі. Винуватцями цих захворювань є бактерії, віруси, грибки, паразити і мікотоксини, пише Medical News.

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У дослідженні наголошується, що в період з 2004 по 2012 рік найчастішою причиною зараження фруктів і овочів у країнах ЄС і США був норовірус, не відставали від нього і бактеріальні патогени. Зокрема, з 2009 до 2015 року в одних лише США три види бактерій — лістерія моноцитогенез, кишкова паличка та сальмонела ентерика, були відповідальні за більшість важких випадків і летальних випадків, пов'язаних із захворюваннями харчового походження.

Згідно з отриманими даними, близько 1% продуктів готових до вживання в ЄС містять сальмонелу. Деякі свіжі продукти, включно з пророслими овочами та різними фруктами, найчастіше є носіями цієї бактерії. Хоча більшість штамів кишкової палички нешкідливі, деякі з них можуть призвести до серйозних захворювань. У період з 1998 по 2013 р. найчастішою причиною спалахів харчових інфекцій у США була кишкова паличка, що продукує токсин Шига. Лістерія, хоча й зустрічається рідше, призводить до найбільшої кількості смертей порівняно з двома іншими бактеріями.

Зараження сільськогосподарських культур може відбуватися на різних етапах виробництва і походити з ґрунту, екстремальних погодних явищ і води, що використовується для зрошення. Худоба та інші тварини також відіграють роль у поширенні цих патогенів. Процес післязбиральної обробки — це ще один момент, коли продукція може бути заражена за недотримання належної практики.

У дослідженні описується, як ці кишкові бактерії прикріплюються до рослин і виживають на них. Вони можуть прикріплятися до листя за допомогою таких структур, як джгутики, і формувати захисні спільноти, відомі як біоплівки, які можуть зберігатися протягом тривалого часу і протистояти методам очищення. Бактерії також можуть проникати в тканини рослин, що ускладнює їх видалення.

У відповідь на появу таких бактеріальних загарбників рослини активізують свою імунну систему, розпізнаючи присутність бактерій і намагаючись блокувати їхній вплив за допомогою різних захисних механізмів, зокрема й закриваючи стоматні пори. Однак деякі патогени еволюційно навчилися протистояти цим захисним механізмам рослин.

У міру зростання чисельності населення планети і поширення урбанізації на сільськогосподарські території зростає ризик зараження сільськогосподарських культур патогенами. Тому глибше розуміння того, як взаємодіють рослини і патогени, може призвести до розроблення більш ефективних стратегій профілактики, що забезпечують безпеку поставок продовольства і сприяють зміцненню глобальної продовольчої безпеки.

Раніше Фокус писав про "м'ясоїдних" бактерій, які вбили вже трьох людей у США. Одна людина в штаті Нью-Йорк і двоє людей у штаті Коннектикут нещодавно померли від небезпечної бактеріальної інфекції.

Також Фокус писав про те, що в насадках для душу виявили небезпечні бактерії. Дослідники побоюються, що у воді та насадках для душу зберігається безліч бактерій, небезпечних для людей.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.