Змінюється поведінка: вчені розкрили вплив оральних контрацептивів на мозок жінок

Оральні контрацептиви, які раніше неодноразово піддавалися критиці дослідників за побічні ефекти, схоже, чинять значно серйозніший вплив на організм.

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Фармакологічні контрацептиви вже давно відомі своєю неоднозначною репутацією, і мова тут зовсім не про моральний бік питання. Тепер, судячи з усього, у списку їхніх негативних впливів на здоров'я може з'явитися новий рядок. Група канадських дослідників опублікувала результати свого нового дослідження, які свідчать про те, що оральні контрацептиви можуть впливати на структуру мозку, потенційно впливаючи на поведінку жінок, пише Medical News.

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У дослідженні, проведеному під керівництвом Олександри Бруйяр з Університету Квебека в Монреалі, взяли участь 139 жінок віком від 23 до 35 років. Порівняння проводили між 62 жінками, які приймають оральні контрацептиви (ОК) нині, 37 жінками, які приймали їх раніше, і 40 жінками, які ніколи їх не приймали, а також 41 чоловіком, включеним для додаткового контрасту.

Магнітно-резонансну томографію (МРТ) використовували для вимірювання об'єму сірої речовини і товщини кори в різних ділянках мозку. Дослідження показало, що у жінок, які приймають ОК, стоншена вентромедіальна префронтальна кора головного мозку — ділянка, пов'язана з регуляцією емоцій, ухваленням рішень і оцінкою ризиків. Таке витончення теоретично може впливати на соціальну та імпульсивну поведінку, можливо, знижуючи реакцію страху і неприйняття ризику.

Незважаючи на більший об'єм сірої речовини в областях, пов'язаних із навчанням і контролем, що спостерігається у жінок порівняно з чоловіками, що може пояснювати загалом меншу імпульсивність у жінок, тільки в тих, хто вживає ОК, спостерігалося специфічне витончення, про яке йшлося вище. Автори наголошують на необхідності проведення додаткових досліджень, щоб установити, чи мають ці анатомічні відмінності суттєві поведінкові або психологічні наслідки.

Понад 150 млн. жінок у всьому світі використовують ОК, визнані за їхню високу ефективність у запобіганні вагітності. Однак їх застосування пов'язане з такими ризиками, як коливання настрою, зміна ваги та інші фізичні симптоми. Бруйяр підкреслює, що якщо про фізичні наслідки зазвичай розповідають пацієнткам, то потенційний вплив на структуру мозку й емоційну регуляцію обговорюють нечасто.

Мета дослідження — не відмовити від використання ОК, а привернути увагу до менш відомого потенційного впливу на мозок. Воно покликане підвищити науковий інтерес до жіночого здоров'я і стимулювати дискусію про вплив ОК на розвиток мозку.

Раніше Фокус писав про те, наскільки можливе непорочне зачаття у людей. Після того як самка крокодила відклала запліднені яйця без участі самця, вчені замислилися над питанням — чи можливий партеногенез у людей?

Також Фокус писав про те, що гормони в контрацептивах можна знизити на 90%, не впливаючи при цьому на їхню ефективність. Група вчених виявила, що кількість гормонів у звичайних контрацептивах може бути значно зменшена, але при цьому вони, як і раніше, ефективно запобігають овуляції.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.